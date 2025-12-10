ชายแดนสังขละบุรีตึงเครียด! จีนเทาไหลเข้าพยาตองซู–DKBA–ไทยคุมเข้ม หวั่นหนีกวาดล้างเมียวดี

กาญจนบุรี - พบกลุ่มจีนเทากว่า 100 ราย หนีการกวาดล้างจากเมียวดีเข้าเมือง พยาตองซู ทำทั้งฝ่ายไทย–DKBA–KNU ระดมตรวจเข้มชายแดนสังขละบุรี จับกุมต่อเนื่อง พร้อมประกาศห้ามคนนอกสนับสนุน ฝ่าฝืนโทษจำคุก 2 ปี
สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–เมียนมา ด้าน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีสัญญาณตึงเครียดมากขึ้น หลังฝ่ายความมั่นคงทั้งไทยและเมียนมารายงานตรงกันว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มพบ “กลุ่มจีนเทา” หลายสิบคน ลักลอบย้ายถิ่นจากเมืองเมียวดี เข้าสู่ เมืองพยาตองซู (ตรงข้ามด่านเจดีย์สามองค์) เพื่อหลบหนีการกวาดล้างเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์–สแกมเมอร์ของรัฐบาลเมียนมา
กองกำลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (DKBA) โดย พ.อ.เอวัน ผู้บังคับการกองพลน้อยที่ 2 ได้เริ่มมาตรการ “คุมเข้มสุดตัว” บนถนนสาย 87 เส้นทางหลักเชื่อมเมืองซาเองเซ็กจี–พยาตองซู ตรวจรถทุกคัน ตรวจบัตรทุกคน เพื่อสกัดการลักลอบเดินทางของชาวจีน หลังพบข้อมูลว่ามีจีนเทาเข้ามาอาศัยในเมืองพยาตองซูแล้วกว่า 100 คน ส่วนหนึ่งเดินทางมาจากเมียวดี และอีกจำนวนมากใช้ช่องทางธรรมชาติฝั่งไทยด้านสังขละบุรี
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ฝ่ายปกครอง–ทหาร–ตำรวจฝั่งไทยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเต็มที่ โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ และบริเวณ ด่านน้ำเกิ๊ก ม.9 ต.หนองลู จุดเสี่ยงลักลอบเข้าเมือง หลังมีรายงานว่า เมียนมากำลังเตรียมปฏิบัติการจับกุมชาวจีนเทาในพื้นที่พยาตองซู ซึ่งอาจทำให้กลุ่มดังกล่าวทะลักเข้ามาฝั่งไทยเพิ่มขึ้น
โดยเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) โดย ร.อ.แอะเก่อญอ รอง ผบ.ตร.จังหวัดดูปลาย ได้ส่งมอบชาวจีนรวม 23 คน (ชายจีน 20 และ “จีนโกงก้าง” 3 คน) ซึ่งหนีออกจากพื้นที่ เคเคปาร์ก เมืองเมียวดี มายัง สภ.สังขละบุรี ก่อนถูกนำส่ง ตม.กาญจนบุรี ดำเนินคดีเข้มงวด
วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ไทยจับกุมคนไทย 2 คน คือ นายสมบูรณ์ อายุ 55 ปี และ นายศิริพันธ์ อายุ 56 ปี พร้อมชาวจีนอีก 8 คน ไม่สามารถแสดงเอกสารเข้าเมืองได้ ยึดรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ 2 คัน ใช้รับ–ส่งกลุ่มจีนเทาจากกรุงเทพฯ ผ่านไทรโยค มุ่งหน้าเจดีย์สามองค์เพื่อข้ามแดนไปพยาตองซู
ล่าสดุคืนวันที่ 9 ธ.ค. 2568 ระหว่างเวลา 19.00–21.30 น. พ.ท.อ่องทู รอง ผบ.บก.ยว.ที่ 2 DKBA นำกำลังทหาร–พลเรือนกว่า 40 นาย พร้อมผู้นำชุมชน ตรวจค้นโรงแรมย่านบ้านกะยิ่นซุ ตลาดพยาตองซู และพื้นที่ชุมชนหลังสนามกอล์ฟ ซึ่งเดิมเคยเป็นแหล่งกบดานชาวจีนก่อนรัฐบาลไทยตัดไฟฟ้า–สัญญาณสื่อสาร ทำให้ต้องย้ายหนี
ผลการตรวจไม่พบชาวจีนเข้าพัก แต่ DKBA ระบุว่า จะเดินหน้า ลาดตระเวน–ตรวจค้นต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการซ่อนตัวของเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์จาก เคเคปาร์ก และชเวโกะโก
ทั้งนี้ DKBA และ KNU มี “ข้อตกลงร่วม” ห้ามไม่ให้ชาวจีนเทาเข้ามาพักอาศัยในเมืองพยาตองซู หากพบผู้ใดให้ที่พักหรือช่วยเหลือ จะถูกดำเนินคดี โทษจำคุก 2 ปี
สถานการณ์ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังขั้นสูง เจ้าหน้าที่ไทยยังคงตรึงกำลังเข้มตามแนวชายแดนป้องกันการหลบหนีเข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง.