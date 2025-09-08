เห็นคาตา ! กระบะรับแรงงานเถื่อน 3 คัน หนีรอดเพราะฝนถล่ม – จนท.กวาดจับเกือบร้อยราย

กาญจนบุรี – ระทึกกลางสายฝน! กระบะ 3 คันโฉบรับแรงงานต่างด้าวเถื่อนริมถนนเมืองกาญจน์ หลบหนีไปได้เพราะฝนตกหนัก แต่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยระดมกำลังปูพรมค้นป่า จับกุมได้เกือบ 100 ราย สารภาพจ่ายนายหน้า 2–3 หมื่นเพื่อเข้ามาทำงานจังหวัดชั้นใน
วันนี้ (8 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเข้าตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มบุคคลจำนวนมากวิ่งขึ้นรถกระบะที่จอดรอริมถนนสายกาญจนบุรี–บ่อพลอย บริเวณบ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
เบื้องต้นพบรถกระบะ 3 คันพาหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จดข้อมูลยี่ห้อ สี และทะเบียนไว้ตรวจสอบภายหลัง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักจึงสกัดจับไม่ทัน
ต่อมา เจ้าหน้าที่หลายหน่วย ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตม. และ กอ.รมน.กาญจนบุรี กระจายกำลังตรวจค้นในป่า จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้ 75 คน แบ่งเป็นชาย 52 คน หญิง 23 คน โดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนและสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ ต้องสอบปากคำผ่านล่าม
ผู้ต้องหาสารภาพว่า ลักลอบข้ามแดนเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ใช้เรือล่องอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ก่อนขึ้นฝั่งและถูกส่งต่อมาพักคอยในพื้นที่ป่า จุดหมายปลายทางคือจังหวัดชั้นใน โดยแต่ละคนต้องจ่ายค่าเดินทางให้นายหน้า 20,000–30,000 บาท
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดี และเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป