ป่วนกลางดึก! ต่างด้าวชาวจีนกว่า 300 ก่อจลาจลกลางห้องขัง ตม.ตาก ต้องฉีดน้ำสกัดวุ่น

ตาก - ต่างด้าวชาวจีนกว่า 300 คนก่อจลาจลในห้องกักของ ตม.ตาก ต้องระดมกำลังทหาร ตำรวจ ตชด. และรถดับเพลิงระงับเหตุ ทำลายทรัพย์สินทางราชการ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้รับแจ้งเหตุ บุคคลต่างด้าว สัญชาติจีน จำนวนกว่า 300 คน ได้ก่อเหตุจลาจล สร้างความวุ่นวายในสถานที่ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าว ขณะรอการส่งกลับ และคุมขังชั่วคราว บริเวณหลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 อ.แม่สอด ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด เมื่อ 23.30 น.ที่ผ่านมา (10 ธ.ค. 68)
จึงประสานฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 อ.แม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และตำรวจสภ.แม่สอด รวมทั้งรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลท่าสายลวด เพื่อเข้าไประงับเหตุ
ซึ่งกลุ่มชาวจีนได้ทำลายทรัพย์สินทางราชการ เช่น กล้องวงจรปิด ตู้เอกสาร และเก้าอี้พักคอย เป็นต้น รวมทั้งมีการทะเลาะวิวาทกันเอง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุนั้น มีการส่งคนไปเจรจาถึงความต้องการ ทราบว่า อยากจะให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวกลับประเทศจีนให้เร็ว
ข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำใส่ผู้ก่อเหตุ และเข้าไปควบคุมตัวได้โดยไม่มีการสูญเสียใดๆ และกำลังสอบสวน ตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติว่า หนีออกไปหรือไม่