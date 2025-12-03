ทหารเมียนมาวางบี๊มชเวโก๊กโก่ครั้งแรก ถล่มตึกสแกมเมอร์ 13 ชั้นพังทลาย เตรียมขนจีนเทาออกแม่สอดชุดสุดท้าย

แม่สอด-ทหารเมียนมานำกะเหรี่ยง BGF วางระเบิดถล่มตึกใหญ่ 13 ชั้นในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษหย่างไถ้หรือ "ชเวโก๊กโก่" ครั้งแรก ฐานที่มั่นแก๊งสแกมเมอร์พังทลาย หลังถล่มตึกในเคเค ปาร์ค จนราบมาแล้ว ด้านรัฐบาลจีนเตรียมขนจีนเทากลับชุดสุดท้าย
เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ (3 ธันวาคม 68) รายงานจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่าทหารกองทัพเมียนมาจากกองพลทหารราบเบาที่ 44 นำโดย พ.อ.มิน ตู่จ่อ รมว.ความมั่นและกิจการชายแดน รัฐกะเหรี่ยง ได้ร่วมกับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF บก.ควบคุมที่ 3 ทำการระเบิดทำลายตึกสูง 13 ชั้น ภายในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษหย่างไถ้หรือชเวโก๊กโก่ บ้านฉ่วยโก๊กโก อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้ามท่าขนส่งสินค้าที่ 23 หมู่บ้านวังแก้ว หมู่ 44 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก จนพังเสียหาย เบื้องต้นไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทยและไม่มีคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
การโจมตีดังกล่าวต่อเนื่องมาจากปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่เคเค ปาร์ค บ้านจี่เหมี่ยน อ.เมียวดี แต่เป็นการใช้ระเบิดโจมตีตครั้งแรกในชเวโก๊กโก่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้กำลังภาคพื้นดินเข้าปราบปราม ทั้งนี้กองทัพเมียนมาได้รับคำสั่งของรัฐบาลเมียนมาให้ปราบปรามหรือทำลายสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ของกลุ่มทุนจีนให้หมด
การปราบปรามดังกล่าวทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากหนีข้ามแม่เมยมายังฝั่งไทย และตัวเลขกลุ่มคนที่หลบหนีมาที่ อ.แม่สอด ประจำวันที่ 3 ธ.ค.นี้มีจำนวน 1,598 คน เป็นชายจำนวน 1,332 คน และหญิงจำนวน 266 คน ส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการผลักดันและเดินทางกลับประเทศไปแล้ว
คงเหลือชาวสัญชาติจีนซึ่งทางการจีนได้นำเครื่องบินจำนวน 2 ลำ เดินทางไปรับถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นมา วันละประมาณ 300 คน ออกจาก อ.แม่สอด วันละ 6 เที่ยวบินๆ ละประมาณ 50 คน ที่ผ่านมาได้ส่งกลับไปแล้วจำนวน 891 คน และวันที่ 4 ธ.ค.นี้จะเป็นการส่งกลับชาวจีนกลุ่มนี้เป็นชุดสุดท้าย.