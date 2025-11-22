มทภ.3 ลงพื้นที่แม่สอด สั่งตรึงกำลังแนวชายแดน หลังกระสุนจากเมียนมาร์ตกฝั่งไทย

พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมทหาร ฉก.ราชมนู ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ หลังเกิดสถานการณ์ความตรึงเครียดที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จากการที่กองทัพทหารเมียนมาร์ กองพล.ร.เบา 22 จำนวนหลายกองพันพร้อมอาวุธหนัก นำกำลังบุกโจมตีทหารฝ่ายต่อต้านที่วางกำลังสกัดกั้นและโจมตีการเคลื่อนทัพของทหารเมียนมาที่มากวาดล้างฝ่ายต่อต้านที่เส้นทางพื้นที่ป่าสัก หมู่บ้านนิละป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามฝั่งประเทศไทย หมู่บ้านใหม่แม่โกนเกน ม. 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก และจุดยิงปะทะอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยไปประมาณ 1 กม. จนการยิงปะทะด้วยอาวุธนานาชนิดตอบโต้กันไปมาของทหารทั้งสองฝ่าย ได้เกิดมีลูกระเบิดวิถีโค้งซึ่งคาดว่าเป็นขนาด 60 มม.จำนวน 1 ลูก หลุดข้ามมาตกกลางหมู่บ้านแม่โกนเกน หมู่ที่ 4 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจุดที่ลูกระเบิดตกนั้นเป็นสวนแปลงผักและแรงระเบิดที่ดังสนั่นหวั่นไหวลูกนี้ได้สร้างความเสียหายทำให้บ้านเรือนประชาชนจำนวน 4 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายทั้งกระจกบ้านแตก รั้วบ้านแตกเป็นรูขนาดใหญ่ สายไฟขาด และมีรถยนต์กระบะถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูจำนวน 1 คันแต่โชคดีที่ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บแต่ก็ส่งผลทำให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุการณ์ลูกระเบิดมาตกฝั่งไทยนั้น พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทหาร ฉก.ราชมนู ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดซึ่งเป็นกระสุนควันขนาด 120 มม.ยิงเตือนข้ามไปยังพื้นที่ฝั่งประเทศเมียนมา เพื่อเป็นการแจ้งเตือน แต่การยิงปะทะฝั่งประเทศเมียนมา ยังดำเนินต่อไปด้วยอาวุธหนักและปืนกล จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแนวยิงปะทะอย่างเข้มงวด
