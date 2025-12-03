หญิงปริศนาปัดกล้องนักข่าวหวิดหล่นพื้นไม่ให้ถาม “ซาบิดา” กรณีพ่อตำหนิ “นายกแป้น” ปมน้ำท่วมหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักข่าวขอนแก่นงง ถูกหญิงสวมสูทรายหนึ่ง ปัดกล้องเกือบหล่นลงพื้น หลังรอสัมภาษณ์“ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” รมว.วัฒนธรรม ที่เดินทางเป็นประธาน งาน “World Ikat Textile Symposym 2025” กรณีคลิป “ชาดา
ไทยเศรษฐ์” ตำหนิการช่วยเหลือน้ำท่วมของนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ บอก “ขอแค่งานนี้”
วันนี้( 3 ธ.ค.)ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น ต.ในเมือง ได้มีการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าจากผ้าไหมมัดหมี่ “World Ikat Textile Symposym 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค.68 โดยมีนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มีนายยุทธพร พิรุนศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ สส.ขอนแก่น เขต 11 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยเจ้าของแบรนด์ผ้าไหม แขกชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้งสื่อมวลชน เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
โดยภายหลังการเปิดงาน น.ส.ซาบีดา ได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตามบูธต่าง ๆ ที่มีการจัดแสดงไว้กว่า 20 บูธ รวมทั้งถ่ายภาพร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์จนเสร็จสิ้นทุกบูธ และเป็นช่วงที่กำลังจะเดินทางออกจากห้องประชุม เพื่อไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อ
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น คือในระหว่างที่สื่อมวลชนที่มาติดตามการทำข่าวของ รมต.วัฒนธรรม และรอสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีคลิปวีดีโอที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย บิดาของ น.ส.ซาบีดา ได้ออกมาตำหนิการทำงานของนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ “นายกฯแป้น” นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ อย่างรุนแรงในที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันก่อน
ซึ่งคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย และเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่นักข่าวกำลังสอบถามเรื่องนี้จาก น.ส.ซาบีดา ได้มีหญิงรายหนึ่งสวมสูทสีดำ ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นทีมจัดงานหรือไม่ ได้ใช้มือปัดกล้องโทรศัพท์มือถือของนักข่าวจนเกือบตกลงพื้น พร้อมกับห้ามไม่ให้สอบถามในเรื่องนี้ และบอกสั้นๆ ว่า “ขอแค่งานนี้”
ทำเอานักข่าวถึงกับอึ้งกับการกระทำของหญิงรายนี้ เนื่องจากการจะตอบคำถามหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรีฯ ที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ แต่การกระทำของหญิงคนดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่