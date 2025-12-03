"อนุทิน" เผยปราม "ชาดา" ให้ใจเย็นๆ หลังไล่ "นายกแป้น" ลาออก ชี้ลงพื้นที่อินเนอร์หนักต้องปล่อยให้ระบาย ยันไม่ปิดบังจำนวนศพ

"อนุทิน" เผยปราม "ชาดา" แล้วให้ใจเย็นๆ หลังไล่นายกฯ แป้น ลาออก รับผิดชอบน้ำท่วมหาดใหญ่ ชี้ลงพื้นที่อินเนอร์หนัก ต้องปล่อยให้ระบายก่อนแสวงหาความร่วมมือ ยันตัวเลขศพยึดผลชันสูตรของแพทย์ ไม่มีเหตุต้องซ่อนหรือปิดบังประชาชน
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชาดาไทยเศรษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกให้ นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือนายกฯแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลาออกหลังเสร็จงาน สถานการณ์ น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่า ตนได้บอกให้
นายชาดา ใจเย็นๆ ซึ่งนายชาดาอยู่ในพื้นที่หลายวันอาจจะมีอินเนอร์ ก็ไม่เป็นไร เพราะบางครั้งการทำงานหรือทำอะไรถ้าทุกคนมีเจตนาดี ตนก็มักจะปล่อยให้ระบาย พอระบายเสร็จก็จบ เห็นใจกันและแสวงหาความร่วมมือ
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีศพผู้เสียชีวิต นอกพื้นที่ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินจะได้เงินเยียวยา 2 ล้านบาทด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้ตอบไปชัดเจนแล้ว มาถามว่าศพของ ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ได้นำไปฝังตามพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก่อนหน้านี้จะดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มีการชันสูตรและยึดผลชันสูตรของแพทย์
เมื่อถามถึงความชัดเจนตัวเลขของผู้เสียชีวิตจะมีความชัดเจน หรือไม่เพราะบางฝ่ายออกมา ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจถึงหลักพันราย นายอนุทิน กล่าวว่าตนเชื่อแพร่และเชื่อกระทรวงสาธารณสุข สถาบันนิติเวช รัฐบาลต้องเชื่อหน่วยงานของทางราชการ ส่วนความเห็น ก็ปล่อยให้ทุกคนระบายออกมา เวลาใครระบายมาก็ดี จะได้ไปตรวจสอบว่ามีอะไรติดค้างตกหล่นหรือไม่ เพราะก็ดูแล้ว ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะสำคัญ ก็ต้องยึดผลทางการแพทย์เป็นหลัก และเราทำอย่างเปิดเผยอยู่แล้ว คนที่เสียชีวิตทุกคนมีญาติ มีครอบครัว ถ้าใครหายไปโดยที่ไม่ได้รับการแจ้ง หรือคิดว่าเอาไปซ่อน ก็ไม่ทราบว่าจะไปซ่อนที่ไหน และไม่มีความจำเป็นต้องซ่อน และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรที่ปิดบังประชาชน เรื่องนี้เป็นภัยธรรมชาติ มีอะไรก็ต้องเปิดเผย ให้ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งตนรับฟังทั้งหมด อันไหนดีก็เอาไปสอบถามและปฏิบัติ หรือเอาไปรวมเป็นความร่วมมือเพิ่มขึ้น