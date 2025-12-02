xs
"อนุทิน" หัวเราะ โดนสื่อถามเห็นด้วยหรือไม่ "ชาดา" จี้ "นายกแป้น" ลาออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เวลา 12.50 น. วันที่ 2 ธ.ค.68 ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า เห็นด้วยกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี และแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่ไล่นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให่ลาออก หรือไม่

ยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ก่อนจะหัวเราะ และเดินออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นรถทันที

ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมจำนวน 2 ล้านบาท นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้แจง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับประทานอาหารกลางวันนอกทำเนียบ ซึ่งเป็นหมายส่วนตัว ไม่ได้แจ้งวาระให้กับสื่อมวลชนทราบ และจะกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้



