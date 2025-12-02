"อนุทิน" หัวเราะ โดนสื่อถามเห็นด้วยหรือไม่ "ชาดา" จี้ "นายกแป้น" ลาออก

"นายกฯ หนู" หัวเราะใส่นักข่าว หลังถูกถามเห็นด้วยกับ "ชาดา" หรือไม่ ปมจี้ "นายกฯ แป้น" ลาออก เซ่นน้ำท่วมหาดใหญ่
เวลา 12.50 น. วันที่ 2 ธ.ค.68 ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า เห็นด้วยกับนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี และแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่ไล่นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให่ลาออก หรือไม่
ยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ก่อนจะหัวเราะ และเดินออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นรถทันที
ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมจำนวน 2 ล้านบาท นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้แจง
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับประทานอาหารกลางวันนอกทำเนียบ ซึ่งเป็นหมายส่วนตัว ไม่ได้แจ้งวาระให้กับสื่อมวลชนทราบ และจะกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายของวันนี้