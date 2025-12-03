ขอนแก่นเจ้าภาพประชุม World Ikat Textilesฯ เดินหน้าผลักดันผ้ามัดหมี่ไทยสู่ตลาดโลก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “ซาบีดา” เปิดงาน World Ikat Textiles Symposium 2025 ที่ จ.ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนผ้ามัดหมี่ไทยสู่เวทีโลก ผลักดันจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางค้าสิ่งทอของภูมิภาค เผยในที่ประชุมจะมีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการพัฒนาผ้าไหม การคาดการณ์แนวโน้มการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในตลาดโลก
วันนี้ (3 ธ.ค.) เวลาประมาณ 09.00 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประชุม “มัดหมี่โลก” หรืองาน World Ikat Textiles Symposium 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมีนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.ส.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์การมหาชน เข้าร่วมงาน
การจัดประชุมมัดหมี่โลกครั้งนี้ภายใต้แนวคิดประเด็นหลักของงาน คือ TIES for TOMORROW : Weaving Heritage into Sustainable Futures " ทอภูมิปัญญา ผูกสายใยแห่งความยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และจังหวัดขอนแก่น
นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Ikat Textiles Symposium 2025 เป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่าง TCEB กับจังหวัดขอนแก่นในการขยายอุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอ การประชุมสัมมนาในปี 2568 นี้เป็นศูนย์รวมของแนวทางที่มีวิสัยทัศน์ในสิ่งทอ วิธีการที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาผ้าไหม การคาดการณ์แนวโน้มการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ แนวโน้มสำหรับความยั่งยืนของผ้าไหมและสิ่งทอ เป็นตัวอย่างของพลวัตของขอนแก่นในการรักษาภูมิปัญญาของผ้าไหมที่สืบทอดกันมายาวนานและปรับให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
“การประชุมสัมมนาครั้งนี้จะตอกย้ำตำแหน่งของเมืองในฐานะเมืองหัตถกรรมโลกสำหรับผ้าไหมมัดหมี่ตามที่สภาหัตถกรรมโลกกำหนด นอกจากนี้ยังให้น้ำหนักแก่การลงทะเบียนผ้าไหมโคลนของขอนแก่นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือผลิตภัณฑ์ GI โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา” นายภูริพันธ์กล่าว และว่า
TCEB หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนของเราสำหรับงาน World Ikat Textiles Symposium 2025 จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของขอนแก่น เพิ่มมูลค่า ฝึกฝนทักษะของชุมชนผ้าไหมในท้องถิ่น และการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเข้าถึงทั่วโลก
ขณะที่ นางสาวชาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในที่ประชุมถึงการจัดประชุมผ้าไหมมัดหมี่โลกครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการรักษาและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของเราเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก Ikat หรือ "Mudmee" ไม่ใช่แค่ศิลปะสิ่งทอเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกถึงตัวตน ภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของชุมชนของเรา
อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ขอชื่นชมสภาหัตถกรรมโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทยและพันธมิตรทั้งหมดที่บูรณาการการทำงานให้เกิดการประชุมผ้าไหมมัดหมี่ระดับโลกครั้งนี้ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เรามองงานฝีมือไม่ใช่แค่มรดกจากบรรพบุรุษเท่านั้น แต่เป็นพลังแบบไดนามิกสำหรับความเข้าใจทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง น.ส.ซาบีดากล่าวเปิดงานเสร็จได้เดินเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการนานาชาติ (Exhibition) การสาธิตเทคนิค (Workshop) การแสดงแฟชั่นโชว์ (Fashion Show) การจำหน่ายสินค้า (Craft Market) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ เช่น การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการด้านผ้า และผู้เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้ามาร่วมงานประมาณ 200-300 คน เพื่อเพิ่มโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกัน ติดต่อซื้อขาย คาดหวังว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นในฐานะขอนแก่นไมซ์ซิตี้ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภูมิภาค คาดว่าจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนจากการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ต่อระบบเศรษฐกิจประมาณ 200-300 ล้านบาท
สภาหัตถกรรมโลกได้ประกาศให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ World Craft City for lkat (Mudmee) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางงานผ้าหัตถกรรมของอีสาน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้ามัดหมี่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่ง MICE CITY และสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทยในฐานะหน่วยงานสมาชิกประจำประเทศไทยของสภาหัตถกรรมโลก
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่ ส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงผ้ามัดหมี่ให้เป็นที่รู้จักและนิยมใช้ พร้อมทั้งยกระดับผ้าทอมือ ผ้ามัดหมี่ นำมาซึ่งการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพการผลิตผ้ามัดหมี่ให้กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้ามัดหมี่จากประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายผ้ามัดหมี่ให้แข็งแกร่งในระดับโลก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2568 ที่ จังหวัดขอนแก่น