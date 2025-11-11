IVL ดึง” Jiaren Chemical Recycling “ตั้งบริษัทร่วมทุน ”ลุยรีไซเคิล

กลุ่มธุรกิจเส้นใย“อินโดรามา เวนเจอร์ส ” จับมือ Jiaren Chemical Recycling จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อยกระดับการหมุนเวียนในอุตสาหกรรมสิ่งทอระดับโลก
ความร่วมมือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินลงทุนระดับหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐจากอินโดรามา เวนเจอร์ส
ในการเพิ่มกำลังการรีไซเคิล
นายดีโก้ โบรี่ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจเส้นใย (Fibers) ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจเส้นใย (Fibers) ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้จัดจำหน่ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นด้าย และสิ่งทอทางเทคนิครีไซเคิลชั้นนำระดับโลก จับมือกับ เจียเหริน เคมิคอล รีไซคลิ่ง (Jiaren Chemical Recycling) ผู้นำด้านเทคโนโลยีในการรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์เชิงเคมี จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อเร่งขับเคลื่อนการหมุนเวียนในอุตสาหกรรมสิ่งทอระดับโลก
ทั้งสองพันธมิตรมีแผนที่จะใช้บริษัทร่วมทุนนี้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ PET รีไซเคิล (Textile-recycled PET) ให้ได้สูงสุดถึง 100,000 ตันต่อปี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอทั่วโลก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของคุณค่าที่ทั้งสองบริษัทส่งมอบให้กับอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ด้วยฐานการผลิตทั่วโลกของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) และทวีปอเมริกา พร้อมกับความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของบริษัทในการสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ต่างๆ สามารถจัดตั้งศูนย์ในการจัดหาวัตถุดิบในพื้นที่ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ความสามารถของ Jiaren Chemical Recycling ในการจัดหาวัตถุดิบ คัดแยก กำจัดสี และย่อยสลาย-สังเคราะห์สิ่งทอใหม่จากของเสีย (de-/re—polymerize) ทำให้การรีไซเคิลเชิงเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถดำเนินการได้ในระดับขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายจากวัตถุดิบรีไซเคิลนี้ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและลดปริมาณขยะสิ่งทอได้ในระดับอุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาคุณสมบัติของวัสดุที่ผู้บริโภครู้จักและไว้วางใจไว้ได้อย่างครบถ้วน
นายดีโก้ กล่าวว่า“ขยะสิ่งทอที่ขาดการจัดการอย่างเหมาะสม รวมถึงความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ต่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงลำพัง กระบวนการนี้ต้องอาศัยการลงทุนจำนวนมากในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และการดำเนินงาน ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าที่จะสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจแบบหมุนเวียนขึ้นมาได้ หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องมีบทบาทในการส่งเสริมและกระตุ้นความต้องการลงทุนที่จำเป็นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป และผู้บริโภคจำเป็นต้องมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการไหลเวียนของวัสดุทั่วโลกในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีข้อมูลและรอบคอบ ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในพลังของความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและพันธมิตรทุกฝ่าย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจสิ่งทอหมุนเวียน นั่นคือเหตุผลที่เราสนับสนุนการร่วมทุนครั้งนี้ด้วยการลงทุนในระดับหลายสิบล้าน (double-digit) เหรียญสหรัฐในศักยภาพการรีไซเคิลของJiaren เรามองว่า Jiaren Chemical Recycling เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิลสิ่งทอเชิงเคมีที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน
โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเราที่จะทำให้ความมุ่งมั่นในการสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบหมุนเวียนเกิดขึ้นจริง”นายฟาง เจียยู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (ตลาดสากล) ของ Jiaren ยืนยันถึงเป้าหมายในการเป็นผู้นำว่า “ปัจจุบัน Jiaren Chemical Recycling เป็นหนึ่งในผู้รีไซเคิลเชิงเคมีสำหรับสิ่งทอจาก PET รายใหญ่ที่สุดของโลก และเรากำลังขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่างอินโดรามา เวนเจอร์ส ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยขยายขอบเขตการดำเนินงานของเรา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤติขยะสิ่งทอของโลก และสร้างห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายและมั่นคงให้กับเจ้าของแบรนด์และลูกค้าทั่วโลก” การปิดดีลร่วมทุนในครั้งนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง