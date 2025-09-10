“Mega Show-Bangkok 2026” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ย้ายสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมเปิดตัวงาน Kick-off อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 บริษัท ComAsia Limited จำกัด เปิดตัว “Mega Show-Bangkok 2026” อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน “Kick-off Ceremony for 2026 MEGA SHOW-Bangkok” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งเป็นการนับถอยหลังสู่มหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2569 โดยงานนี้นับเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ฟประกอบการไทยกับผู้ซื้อจากทั่วโลก ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมและการค้าของไทยร่วมงาน อาทิ นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเมนท์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย และนายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย โดยได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “US Tax Wall: โอกาสของภาคธุรกิจไทย”
พร้อมด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย สมาคมการค้าของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน สมาคมการค้าสินค้าตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
มร.ปีเตอร์ เชิง ผู้อำนวยการ บริษัท ComAsia Limited กล่าวถึงการจัดงานว่า “Mega Show ได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปีที่ฮ่องกง และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ กรุงเทพฯ ถือเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพสูง เชื่อมต่อการเดินทางสะดวก และเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตมากกว่าประเทศอื่น เราจึงตัดสินใจขยาย Mega Show มาจัดในประเทศไทย ซึ่งในปีหน้าถือเป็นครั้งที่ 5 และเติบโตขึ้นจากผู้แสดงสินค้า 400 รายในปีแรก สู่กว่า 1,000 ราย”
Mega Show-Bangkok โดดเด่นด้วยการจัดแสดงสินค้าที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ของขวัญ ของชำร่วย ของใช้ในบ้าน เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทำสวน รวมถึงผลิตภัณฑ์ ฮาลาล ที่ตอบโจทย์ตลาดโลก โดยงานที่ผ่านมา ในปี 2025 มีผู้เข้าชมกว่า 15,000 ราย โดยกว่า 6,000 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ครอบคลุมผู้ซื้อทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ฮ่องกง รวมถึงยุโรปและอเมริกา สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนด้านโรงแรม การขนส่ง และการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้าน E-commerce รวมถึงการ Business Matching เชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ประกอบการไทยโดยตรง ตอกย้ำความเป็นเวที B2B และ B2C ที่ครบวงจร “Mega Show-Bangkok 2026 คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ากว่า 1,200 บูธ จากกว่า 17 ประเทศ และดึงดูดผู้ซื้อมืออาชีพนับหมื่นรายจากทั่วโลก โดยมีหนึ่งวันพิเศษเปิดให้ผู้บริโภคชาวไทยเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์จากทั่วโลก” มร.ปีเตอร์ กล่าวปิดท้าย
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวถึงบทบาทของสถาบันว่า “Mega Show เป็นเวทีสำคัญที่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ในกลุ่มไลฟ์สไตล์และสิ่งทอแฟชั่น ที่จะได้พัฒนาศักยภาพและขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว งานนี้จึงถือเป็นเวทีที่จะช่วยสร้างความร่วมมือและเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ๆ ได้อย่างแท้จริง”
ปัจจุบันแนวโน้มการจัดแสดงสินค้าได้เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ เช่น ผลกระทบจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลโดยตรงต่อตลาดแสดงสินค้า อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังคงมีการเติบโต ทั้งในด้านสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม Green Sustainable นวัตกรรมเทคโนโลยี และการขยายเครือข่ายซัพพลายเชนในระดับโลก ซึ่งผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัว
สำหรับงาน Mega Show ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยเข้าร่วม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผ่านโครงการ BDS: Business Development Services เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขยายตลาด และสร้างโอกาสเข้าถึงผู้ซื้อในต่างประเทศ
“ที่ผ่านมา สสว.ให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้า Mega Show ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี โดยปีแรก (2566) มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 47 บริษัท ปี 2567 เพิ่มเป็น 57 บริษัท และในปี 2568 มีมากถึง 86 บริษัท โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับปี 2026 สสว. ยังคงสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยในกรณี SME ภาคการผลิตที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และรายอื่น ๆ ที่มีรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี จะได้รับการสนับสนุนประมาณ 50% ของค่าใช้จ่าย ขณะที่กลุ่ม Micro SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และ SME ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี จะได้รับการสนับสนุนสูงสุดถึง 80%”
ดร.ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่างาน Mega Show Bangkok 2026 ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเรียนรู้การทำธุรกิจระดับนานาชาติ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพียงมาที่ศูนย์สิริกิติ์ก็สามารถพบผู้ซื้อจากทั่วโลกได้ พร้อมทั้งยืนยันว่าทาง สสว. จะยังคงสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องแบกรับภาระทั้งหมด
ด้านนายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Mega Show Bangkok 2026 โดยสมาพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสมาคมในเครือ 6 แห่ง ได้แก่ สมาคมเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน สมาคมสินค้าตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ มีสมาชิกกว่า 500 บริษัท ที่จะเข้าร่วมแสดงสินค้า
ตลอดการทำงานร่วมกับ ComAsia สมาพันธ์ฯ พบว่าผู้ซื้อจากต่างประเทศกว่า 5,000 รายที่เข้าร่วมงานมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ขณะที่การเข้าร่วมของผู้แสดงสินค้านานาชาติหลากหลายกลุ่มช่วยเพิ่มความน่าสนใจของงาน โดยในรอบ 6 เดือนล่าสุด ตัวเลขการส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้ยังสะท้อนแนวโน้มที่น่าจับตา ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 4.87% ของขวัญ ของชำร่วย และของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น 27.98% เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานเพิ่มขึ้น 14.14% แม้สินค้าของเล่นลดลง -16.16% แต่ภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 2024 ยังคงอยู่ที่ราว 1,908 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ามกลางความท้าทายจากกำแพงภาษีของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ งาน Mega Show Bangkok จึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายพบผู้ซื้อจากทั่วโลก และเปิดโอกาสขยายธุรกิจสู่ตลาดสากลอย่างแท้จริง
มหกรรม Mega Show-Bangkok 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งคาดว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการลงทะเบียนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์: www.megashowbangkok.com และช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mega Show-Bangkok
