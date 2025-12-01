ISAN Silk & Textile Expo 2025 เปิดเวทีนวัตกรรมผ้าไหมอีสาน ชูฐานผลิต 70% ของประเทศ ปั้นอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่เวทีโลก

งาน ISAN Silk & Textile Expo 2025 มหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอนานาชาติครั้งสำคัญของภูมิภาคอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2568 ณ อวานี คอนเวนชั่น ฮอลล์ 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โดยความร่วมมือของขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาคมไหมไทย ไอคอนคราฟต์และพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อยกระดับศักยภาพผ้าไหมและสิ่งทออีสานสู่มาตรฐานสากล ผ่านการนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ และการออกแบบร่วมสมัย สอดคล้องกับบทบาทของภาคอีสานในฐานะ “ฐานการผลิตผ้าไหมกว่า 70% ของประเทศ” ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ปีนี้งานได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำของไทยที่พร้อมนำเสนอนวัตกรรมสิ่งทอแห่งอนาคต อาทิ มิตรผล ผู้บุกเบิกการพัฒนาวัสดุชีวภาพจากผลผลิตเกษตรที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอยั่งยืน, PASAYA แบรนด์สิ่งทอระดับสากลผู้เชี่ยวชาญด้าน Eco-Innovation และผ้าฟังก์ชันที่ควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันแบคทีเรีย และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน JINTANA ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Airili by Jintana ที่ผสานผ้าไทยกับนวัตกรรมระบายอากาศ น้ำหนักเบา และสวมใส่สบาย เหมาะกับแฟชั่นร่วมสมัย การรวมตัวของผู้นำอุตสาหกรรมเหล่านี้ พร้อมผู้ประกอบการกว่า 200 ราย ทำให้งานนี้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่สะท้อนพลังของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยครบตั้งแต่ต้นน้ำ–กลางน้ำ–ปลายน้ำ
งาน ISAN Silk & Textile Expo รวบรวบผู้ประกอบการผ้าไหมอีสานคุณภาพ ทั้งกลุ่มมัดหมี่ลายโบราณหายาก ผู้ผลิตผ้าย้อมครามธรรมชาติที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน โรงงานผลิตเส้นใยและผืนผ้ารายใหญ่ที่พัฒนาเท็กซ์ไทล์สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นโลก รวมถึงแบรนด์สร้างสรรค์มาแรงอย่าง BWILD ISAN ที่นำรากเหง้าวิถีอีสานมาตีความใหม่ผ่านดีไซน์ร่วมสมัย ตั้งแต่ Kai Baan Bag, Chicken Cage Bag ไปจนถึงโครงการ Re-No-Waste ที่หยิบเศษวัสดุมาเพิ่มมูลค่า สะท้อนศักยภาพแฟชั่นอีสานที่กำลังเติบโตในวงการดีไซน์ทั้งไทยและต่างประเทศ
อีกหนึ่งไฮไลต์ คือ โซน Beyond Fashion จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำเสนอผลงานออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นร่วมสมัยของนักศึกษาปริญญาตรี–โท ตั้งแต่ชุดราตรีเทคนิคแต้มหมี่–บาติกสำหรับสตรีพลัสไซส์ ชุดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจยุคหิน (Prehistoric Stone Age) ที่ใช้วัสดุพื้นถิ่นและเส้นใยธรรมชาติ ไปจนถึงผ้าไหมแต้มหมี่ลายเบญจรงค์และผลงานมัดหมี่ร่วมสมัยจากงานวิจัยชุมชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ในการต่อยอดผ้าไทยสู่แฟชั่นระดับสากล
ภายในงานยังมีการจัดแสดง “ชุดไทยล้ำค่าพระราชทาน” อันสะท้อนความวิจิตรงดงามของหัตถศิลป์ไทยในระดับสูงสุด และกิจกรรมสุดพิเศษ Workshop “กี่พกพา สองตะกอ” โดย คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ ผู้เชี่ยวชาญด้านย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคทอผ้าร่วมสมัย ซึ่งผลงานได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงใน MUJI Pop-Up Store ณ MUJI Ginza ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เวิร์กชอปครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงศาสตร์การทออีสานกับเวทีนานาชาติได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจ
งาน ISAN Silk & Textile Expo 2025 จึงไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือเวทีรวมพลังของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ภาควิชาการ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ และพันธมิตรทั้งภาครัฐ–เอกชน ในการขับเคลื่อนผ้าไหมอีสานสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งอนาคต และผลักดันจังหวัดขอนแก่นสู่บทบาท “Silk City” อย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 3–4 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00–17.00 น. อวานี คอนเวนชั่น ฮอลล์ 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น ลงทะเบียนชมงาน ได้ที่ Facebook: ISAN Silk & Textile Expo