เปิดแล้ว “ISAN MICE EXPO 2025” ชูไมซ์อีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ลุ่มน้ำโขง ตั้งเป้าเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท

วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดพิธีเปิดงาน ISAN MICE EXPO 2025 มีดร.อรรชกา สีบุญเรือง ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 3 เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมา เข้าร่วมแสดงพลังความร่วมมือของภาครัฐในการผลักดันภาคอีสานสู่ศูนย์กลางไมซ์ระดับภูมิภาคดร.อรรชกา สีบุญเรือง ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า งาน ISAN MICE EXPO 2025 งานประชุมและการเจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์ ภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่มุ่งสู่งานเทศกาลระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนด้วย สสปน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจไมซ์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การเป็นศูนย์กลางไมซ์ระดับนานาชาติ เชื่อมโยงตลาดกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงกว่า 320 ล้านคนISAN MICE EXPO 2025 เป็นงานที่ตอบโจทย์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คาดว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ภาคอีสานกว่า 5.2 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 28,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8–10% ต่อปี พร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในงานไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทนอกจากนี้ ภาคอีสานสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของธุรกิจไมซ์ ด้วยจุดแข็งทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น หมอลำ ผ้าไหม และเทศกาลต่างๆ ทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย เช่น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ระบบรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสนามบินนานาชาติ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพของไมซ์ซิตี้ในภาคอีสาน ให้สามารถรองรับงานระดับโลกได้ในอนาคตงาน ISAN MICE EXPO 2025 ประกอบด้วย งานสัมมนา การเจรจาและร่วมมือทางธุรกิจ การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในวงการไมซ์ ถือเป็นเวทีสำคัญของทิศทางไมซ์ภาคอีสาน ที่มีทั้ง MICE City ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมา และเมืองที่กำลังเติบโต เช่น อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมของภาคอีสาน ตามแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) อาทิ พลังงานสะอาด อุตสาหกรรม เกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคมนาคมสำหรับการจัดงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A New Chapter of Isan: Rooted Identity, Ready for Global MICE” สะท้อนบทใหม่ของอีสานที่ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับศักยภาพไมซ์ระดับโลก พร้อมขยายขอบเขตสู่ตลาดกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงกว่า 320 ล้านคน ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมระดับพื้นที่มุ่งสู่งานเทศกาลระดับนานาชาติ”ภายในงานมีการรวมพลังเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นจุดแข็งของอีสาน ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น หมอลำ ผ้าไหม เทศกาลท้องถิ่น และโครงสร้างพื้นฐานทันสมัย เช่น ศูนย์ประชุมระดับนานาชาติ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสนามบินนานาชาติ ซึ่งจะเสริมศักยภาพของไมซ์ซิตี้ ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมา ตลอดจนเมืองที่กำลังเติบโตอย่างอุบลราชธานี และบุรีรัมย์ให้สามารถรองรับงานระดับโลกได้อย่างแท้จริง