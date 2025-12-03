ชาวโคราชร่วมมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ฯ เตรียมเททองหล่อรูปเหมือนพระเอก“สรพงศ์ ชาตรี”เชิดชูศิลปินแห่งชาติ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวสีคิ้วโคราชร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เตรียมเททองหล่อรูปเหมือนพระเอกตลอดกาล “สรพงศ์ ชาตรี” ศิลปินแห่งชาติ ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ พร้อมนำไปติดตั้งในพิพิธภัณฑ์ “สรพงศ์ ชาตรี” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี เชิดชูศิลปินแห่งชาติและผลงานการแสดง ตลอดจนการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม
วันนี้ ( 4 ธ.ค.68) นางสาวดวงเดือน จิไธสงค์ ประธานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ด้วยดำริของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ ท่านมุ้ย อยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของ พระเอกสรพงศ์ ชาตรี ศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลงานการแสดงภาพยนตร์และการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
ต่อมาชาวอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาและผู้ที่รักและนับถือพระเอกสรพง์ ชาตรี จึงร่วมกับมูลนิธิฯ มีกำหนดการเททองหล่อรูปเหมือนของพระเอกสรพงศ์ ชาตรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณพลับพลาทิศเหนือของมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) บ้านโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว
โดยกำหนดการจะเริ่มเวลา 13.49น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของพี่เอกสรพงศ์ ชาตรี และเวลา 15.49น. พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเอกสรพงศ์ ชาตรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง
สำหรับรูปหล่อเหมือนสรพงศ์ ชาตรี เป็นการออกแบบของ นายศิระ เลิศภูมิปัญญา โรงหล่อพระปติมากรรมประทานพร ของอาจารย์สุรินทร์ ขนาดความสูงเท่ากับตัวจริง โดยรูปหล่อจะใช้ทองเหลืองหล่อทั้งตัว หลังเททองหล่อเสร็จสิ้นแล้ว จะนำรูปหล่อไปติดตั้งไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ "สรพงศ์ ชาตรี"ภายในมูลนิธิฯ ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ จะมีนิทรรศการบอกเล่าถึงชีวประวัติ ผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครกว่า 600 เรื่อง ตลอดจนประวัติการบำเพ็ญสาธารณกุศลของ พระเอกสรพงศ์ ชาตรี ที่ผ่านมา
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นการเชิดชูศิลปินแห่งชาติ และผลงานการแสดง ตลอดจนการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งมูลนิธิฯ จะกำหนดให้มีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อรำลึกถึงสรพงศ์ ชาตรี เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมสมบูรณ์ นางสาวดวงเดือน กล่าว ในตอนท้าย