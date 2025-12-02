เงินทุนสถาบันไหลเข้าคริปโต 1 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว ขานรับข่าวดีเฟด

CoinShares เผยตัวเลขกระแสเงินทุนสถาบันไหลกลับเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบ้าคลั่งในสัปดาห์เดียว กวาดเม็ดเงินรวมกว่า 1.06 พันล้านดอลลาร์ พลิกฟื้นจากภาวะ "เลือดไหลออก" ตลอดเดือนที่ผ่านมา รับอานิสงส์ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่เฟดจุดประกายความหวังลดดอกเบี้ย จับตา ‘Bitcoin-Ethereum’ เนื้อหอมฟุ้ง ขณะที่ ‘XRP’ สร้างปรากฏการณ์ช็อกโลกด้วยยอดเงินไหลเข้าทุบสถิติสูงสุดรับกระแส ETF สวนทาง ‘Cardano’ ที่ถูกเทขายทิ้งอย่างน่าใจหาย
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อรายงานล่าสุดจาก CoinShares บริษัทจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ เปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึง “จุดกลับตัว” ครั้งสำคัญของนักลงทุนสถาบัน โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเม็ดเงินไหลเข้า (Inflows) สู่ Bitcoin และสินทรัพย์คริปโตฯ รวมกันสูงถึง 1.06 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท)
การไหลเข้าของเม็ดเงินมหาศาลครั้งนี้ ถือเป็นการพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดต้องเผชิญกับแรงเทขายต่อเนื่องยาวนานถึง 4 สัปดาห์ ซึ่งกวาดเงินออกจากระบบไปกว่า 5.7 พันล้านดอลลาร์
ความหวัง ‘ดอกเบี้ยขาลง’ จุดพลุนักลงทุน
CoinShares วิเคราะห์ว่า แรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสถาบันกลับมา “กล้า” อีกครั้ง เกิดจากถ้อยแถลงของ จอห์น วิลเลียมส์ (John Williams) สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ที่ออกมาส่งสัญญาณว่านโยบายการเงินในปัจจุบันมีความเข้มงวดเพียงพอแล้ว ซึ่งคำพูดดังกล่าวได้จุดประกายความหวังว่า เฟดอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้
เจาะไส้ใน XRP ผงาดทุบสถิติ - Cardano อาการโคม่า
เมื่อจำแนกตามรายสินทรัพย์ พบความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ได้แก่
1.Bitcoin (BTC) : เหรียญพี่ใหญ่พระเอกตลอดกาลดึงดูดเม็ดเงินไหลเข้า 461 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ Short-Bitcoin (เก็งกำไรขาลง) มีเงินไหลออก 1.9 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่ามุมมองเชิงลบต่อราคาได้กลับทิศทางแล้ว
2.Ethereum (ETH) : กลับมาได้รับความนิยมอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดไหลเข้า 308 ล้านดอลลาร์
3.XRP : สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยยอดเงินไหลเข้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 289 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์เดียว โดยยอดสะสม 6 สัปดาห์คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29% ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งหมด ปัจจัยหนุนหลักมาจากการเปิดตัวกองทุน ETF ในสหรัฐฯ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน
4.Solana (SOL) : ยังคงรักษาสถานะบวกได้ด้วยยอดไหลเข้า 4 ล้านดอลลาร์
ในทางตรงกันข้าม Cardano (ADA) กลับกลายเป็นผู้แพ้ในรอบนี้ โดยเผชิญแรงเทขายหนักหน่วงถึง 19 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนมหาศาลถึง 23% ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวล
พี่ใหญ่ ‘สหรัฐฯ’ นำทัพซื้อแหลก
ในมิติของภูมิภาค สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำทัพด้วยยอดเงินไหลเข้าสุทธิ 994 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยแคนาดา 97.6 ล้านดอลลาร์ และสวิตเซอร์แลนด์ 23.6 ล้านดอลลาร์ มีเพียง “เยอรมนี” เท่านั้นที่สวนกระแสด้วยยอดเงินไหลออก 57.3 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม แม้ยอดเงินไหลเข้าจะดูมหาศาล แต่ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volumes) ของผลิตภัณฑ์ ETP สินทรัพย์ดิจิทัลในสัปดาห์ที่ผ่านมากลับปรับตัวลดลงเหลือ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ จากสถิติสูงสุด 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลกระทบตามฤดูกาลจากวันหยุดยาวในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ของสหรัฐฯ