เปิดประวัติ “หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ สิริชันษา 78 ปี

เปิดประวัติ พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล “ท่านชายใหม่” อดีตนายทหารราชสำนัก ถึงชีพิตักษัยอย่างสงบที่บ้านใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สิริชันษา 78 ปี
วันนี้ (27 พ.ย.) พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถึงชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 08.13 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 สิริชันษา 78 ปี
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประสูติ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 ปัจจุบันชันษา 78 ปี ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
ทรงมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดา รวม 5 องค์คือ ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล , ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์ , หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล , หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และ หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล นับเป็นสายพระโลหิต ชั้นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดา (เหลนทวด) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ส่วนชีวิตครอบครัว หม่อมเจ้าจุลเจิม สมรส 2 ครั้ง กับหม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสนาลักษณ์) ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2532 มีโอรส-ธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์รังษิพันธ์ ยุคล (คุณชายเหมา) และหม่อมราชวงศ์จันทรลัดดา ยุคล (คุณหญิงแอร์)
ต่อมาได้เสกสมรสใหม่กับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (ขัติยสุรินทร์) ในปี 2533 มีธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล (คุณหญิงแม้น) และ หม่อมราชวงศ์จันทรนิภา ยุคล (คุณหญิงไหม)
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้ารับราชการทหารในหน่วยรบพิเศษ และปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่สำคัญของประเทศ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และยศทหารหลายตำแหน่ง เคยดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์ และมีบทบาทในกิจการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง
การทรงงาน
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล รับราชการเป็นทหาร ยศร้อยตรี สังกัดศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี โดยเริ่มงานในส่วนราชสำนักดังนี้
-นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กองทหารมหาดเล็ก
-รับราชการที่กรมข่าวทหารบก ช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.)
-ราชองครักษ์พิเศษรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์
-ราชการสนาม ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี 2518 ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช.2) ประเภทที่ 2 จากเหตุการณ์ที่เขาค้อ ปี 2518
-ในปี 2563 พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จากพลตรี เป็นพลเอก
-ปัจจุบัน เป็นทหารนายพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์
หม่อมเจ้าจุลเจิม เป็นที่รู้จักในนาม "ท่านชายใหม่" ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาททางสังคม การเมือง และแสดงความเห็นสาธารณะอย่างโดดเด่นและมีคุณูปการต่อบ้านเมือง