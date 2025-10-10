ลูกๆ หลานๆ แห่เยี่ยมและให้กำลังใจ “ม.จ.จุลเจิม”

ด้วยความที่ “คุณชายใหม่-พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” ท่านมีอายุ 78 ปีแล้ว บางครั้งสุขภาพจึงไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ล่าสุด ลูกๆ หลานๆ จึงเดินทางไปเยี่ยม และให้กำลังใจที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ท่านเข้ารับการรักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้ว อาทิ หญิงแอร์-ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, หญิงแม้น-ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล และหญิงไหม-ม.ร.ว.จันทรนิภา ยุคล เป็นต้น พร้อมด้วยหลานๆ อีกมากมาย
สำหรับ คุณชายใหม่-พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Celeb Online จึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน
