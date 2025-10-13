ลพบุรีจัดงาน “สืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองละโว้” ปิดทองชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ–กรัก สุวรรณะสาโร คึกคัก

ลพบุรี – ชาวบางขันหมากร่วมแรงจัดงาน “สืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองละโว้ ปิดทองชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ–กรัก สุวรรณะสาโร” ประจำปี 2568 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ–ไทย และรำลึกถึงคุณงามความดีของพระเถระผู้เป็นที่เคารพ
วันนี้( 13 ต.ค.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองละโว้ ปิดทองชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ–กรัก สุวรรณะสาโร” ประจำปี 2568 โดยมีพระครูอมรสมณคุณ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน พระปัญญาวุฒิ วุฑฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส นายรัฐพล ธุรพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ที่วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
การจัดงานในครั้งนี้ วัดอัมพวันร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวันลพบุรี และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยรามัญอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมหลากหลาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรมอญ ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ–กรัก สุวรรณะสาโร พิธีทำบุญตักบาตรพระร้อย การแข่งขันเรือพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 ตุลาคม 2568 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก
หลวงปู่ทอ–กรัก สุวรรณะสาโร เป็นพระเถระผู้ทรงคุณธรรม เคร่งครัดในพระวินัย อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และอดีตเจ้าคณะตำบลบางขันหมาก มรณภาพเมื่อแรม 7 ค่ำ เดือน 11 พ.ศ. 2486 โดยในทุกปีชาวบ้านจะจัดขบวนชักพระรูปเหมือน เพื่อให้พุทธศาสนิกชน เด็ก และเยาวชน ได้ร่วมสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก อบอุ่น และเปี่ยมด้วยศรัทธา สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ตั้งใจสืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองละโว้ ให้คงอยู่คู่เมืองลพบุรีต่อไปอย่างยั่งยืน