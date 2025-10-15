วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) นนทบุรี เชิญร่วมบุญ ประเพณีทอดกฐิน ทำบุญใหญ่เพื่อพุทธศาสนา

“ทำบุญทอดกฐิน” อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนมายาวนาน มักจะจัดขึ้นในช่วงหลังออกพรรษา ภายในกำหนด 1 เดือน สำหรับปีนี้ทางวัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซอยโรงพยาบาลบางใหญ่ โดยใน ปี 2568 นี้ทาง พระครูสมุห์สิทธิโชค อภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง ได้จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค.68
มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1.เพื่อเป็นการร่วมกุศลสามัคคีระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้งศิษย์ยานุศิษย์ และ ผู้ที่เคารพนับถือในพระครูภาวนาวรานุศาสก์ (หลวงพ่อสิงห์) รวมทั้งสาธุชนทั่วไปที่จะได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคีอันเป็นกาลาทานพิเศษในพระบวรพุทธศาสนา 2.เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสได้รับอานิสงส์กระฐินโดยครบถ้วน ตามพระบรมพุทธานุญาต
3. เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและบำรุงวัด และ4.เพื่อสมทบทุนจัดสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังษี เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 18 เมตร
โดยในปีนี้ คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ได้รับเป็นประธานอุปถัมถ์ ซึ่งในเวลา 10.16 น. ตั้งองค์กฐินและทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี ในเวลา 13.16 น.
ประเพณีทอดกฐินมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่เนื่องจากถึงฤดูกาลเข้าพรรษาเสียก่อน เดินทางต่อไปไม่ได้ จึงจำพรรษาตลอดไตรมาสเสร็จก่อน
ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามถึงการปฏิบัติธรรม พระภิกษุเหล่านั้นต่างพากันกราบทูลให้ทรงทราบถึงช่วงฤดูฝน มีจีวรเก่าเปรอะเปื้อนโคลนเปียกชุ่มด้วยน้ำฝน พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้ที่อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับผ้ากฐินของผู้มีจิตศรัทธาถวายและตัดเย็บเป็นจีวรใหม่ได้ เพราะพอหมดระยะเวลาที่อยู่กับที่ในฤดูฝนแล้วก็ออกจาริกกันต่อไป
ในการจาริกนี้สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเครื่องนุ่งห่ม (จีวร) พระพุทธเจ้าจึงกำหนดระยะเวลา 1 เดือน ให้หมู่คณะสงฆ์ช่วยกันหาจีวรช่วยกันทำจีวร เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของหมู่พระสงฆ์ ต่อมาพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาเกี่ยวข้องในภายหลัง เนื่องจากถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยตรงและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จนสืบทอดประเพณีทอดกฐินอยู่จนถึงทุกวันนี้