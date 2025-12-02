หนุ่มหนองคายเพิ่งพ้นคุกขโมยเสื้อผู้คุมเรือนจำตระเวนลักทรัพย์ไข่ไก่ยังไม่เว้น

หนองคาย-หนุ่มหนองคาย เพิ่งพ้นโทษคดีลักทรัพย์ได้ไม่นาน หันมาก่อเหตุซ้ำ งัดบ้านผู้คุมเรือนจำ ฉกเสื้อใส่สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ ก่อนตระเวนขี่ซาเล้งย่องหาบ้านเหยื่อกลางวันแสก ๆ เน้นบ้านคนไปทำงาน ขโมยทุกอย่าง ไม่เว้นแม้ไข่ไก่ มาม่า ตำรวจตามจีพีเอส เผ่นหนีลอยนวล เร่งล่าตัวแล้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้( 2 ธ.ค.) ที่หน้า สภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย รักษาการ ผกก.สภ.โพนพิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพนพิสัย และฝ่ายปกครองอำเภอโพนพิสัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปกลับคืนมา ซึ่งมีของกลาง 55 รายการ จำนวน 141 ชิ้น มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท
โดยของกลางที่พบมีทุกประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า พระเครื่อง เหรียญพระรุ่นต่าง ๆ เครื่องมือทางการเกษตร จานดาวเทียม เครื่องดนตรี โต๊ะ เก้าอี้ แผงโซลาเซลล์ ผงซักฟอก หรือแม้แต่ไข่ไก่ บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องสำอาง และกระเป๋าใส่เสื้อผ้าซักแล้ว ก็ถูกคนร้ายขโมยไป เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อรอผู้เสียหายมาตรวจสอบทรัพย์สิน
พ.ต.อ.สุริกิจ ค้วนเครือ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย รักษาการ ผกก.สภ.โพนพิสัย กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือนเมษายน 68 ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความถูกคนร้ายงัดบ้านขโมยทรัพย์สินหลายรายการ หลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความอีก รวม 6 ราย จนกระทั่งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พ.ย.68 ผู้เสียหายชายรายหนึ่งได้เข้าแจ้งความถูกคนร้ายขโมยไอแพด และสิ่งของหลายอย่าง โดยในไอแพดมีโปรแกรมติดตามเครื่องไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้เข้าตรวจสอบจนพบพิกัดของไอแพดที่ถูกขโมยไปอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใน อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จึงได้ติดตามไปจนกระทั่งมืดค่ำ
“คนร้ายไหวตัวทันอาศัยความมืดหลบหนีไป เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านของคนร้ายก็พบของกลางจำนวนมากดังกล่าว รวมถึงเสื้อของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์อยู่ภายในบ้านปะปนกับของกลางอื่น ๆ”
จากการตรวจสอบทราบตัวผู้ต้องหารายนี้แล้ว โดยเป็นคนที่เพิ่งพ้นโทษจากคดีลักทรัพย์เมื่อ ปี 2567 ที่ผ่านมา มีประวัติต้องโทษคดีลักทรัพย์กว่า 10 คดี ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นพาหนะในการออกตระเวนหาบ้านที่ไม่มีคนอยู่ บ้านคนทำงานกลางวัน เข้าไปขโมยทรัพย์สิน เมื่อได้แล้วก็นำกลับมาที่บ้าน โดยบอกกับภรรยาว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการให้คนอื่นยืมเงินแล้วยึดเอาทรัพย์สินมา หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ออกหมายจับและติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ส่วนผู้เสียหายรายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดหนองคาย บอกว่า เมื่อช่วงเดือน ต.ค.68 ที่ผ่านมา บ้านพักในพื้นที่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ของตนถูกคนร้ายงัดหน้าต่างกระจกแตก เข้าไปในบ้านทำลายกล้องวงจรปิดเสียหาย ขโมยทรัพย์สินทั้งเสื้อทำงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุค และอีกหลายรายการ จึงได้แจ้งความไว้ มาในครั้งนี้ได้รับการประสานจาก สภ.โพนพิสัย จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นเสื้อกรมราชทัณฑ์ของตนเองที่ถูกขโมยไปจริง
ส่วนโน้ตบุคไม่พบคาดว่าจะถูกขายไปแล้ว โดยตนไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลเนื่องจากอยู่คนละแดน ทราบเพียงว่า เคยเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคาย มีการให้มาช่วยงานเจ้าหน้าที่เป็นการแต่งตั้งภายใน และได้รับอภัยโทษเมื่อปีที่แล้ว สันนิษฐานว่าจะขโมยเสื้อกรมราชทัณฑ์ไปใส่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนไปตามที่ต่าง ๆ ก็เป็นได้
ด้าน พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายได้กำชับมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เสมอ สายตรวจทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจบ่อยครั้ง ขอความร่วมมือประชาชนช่วยติดตั้งกล้องวงจรปิดเชื่อมต่อสัญญาณกับตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล และหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งตำรวจ 191 จะเข้าตรวจสอบทันที.