ม็อบชาวนาเชียงใหม่เดือดร้อนราคาข้าวตกต่ำเหลือกิโลละ7บาทบุกศาลากลางยื่นหนังสือจี้ผู้ว่าฯเร่งช่วยเหลือ

เชียงใหม่-ชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ จากหลายอำเภอ รวมตัวกว่า 100 คน บุกศาลากลางเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ เร่งมือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราคาข้าวตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ7บาท เท่าราคาบะหมี่สำเร็จรูปแค่ซองเดียว
วันนี้(14ต.ค.68) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจำรัส ลุมมา ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่พร้อมชาวนาจากจังหวัดเชียงใหม่ทั้งอำเภอสันทราย,อำเภอสันกำแพง,อำเภอหางดง,อำเภอสารภี,อำเภอดอยสะเก็ด,อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ริม กว่า 100 คน ได้รวมตัวชุมนุมและถือป้ายเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลื แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7 บาทเท่านั้น โดยผู้ชุมนุมมีการเดินขบวนกันเข้ายื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปถึงหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกมารับหนังสือและเชิญตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมร่วมพูดคุยหารือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่อไป
ทั้งนี้นายจำรัส ลุมมา ตัวแทนชาวนาในอำเภอสันทรายบอกว่า วันนี้ตนในฐานะชาวนาได้นัดเพื่อนชาวนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ามายังศาลากลางเพื่อยื่นหนังสือถึงพ่อเมืองเชียงใหม่เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำก็เลยรวมตัวกันมา ที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วที่ชาวนาไม่ได้บุกมายังศาลากลางเชียงใหม่แต่มาปีนี้พวกเขาไม่ไหวแล้วกับการแบกรับต้นทุนการทำนาและเมื่อข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวพบว่าราคาตันละ 7,000 บาท ถือว่าถูกมากชาวนาต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายา,ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวโม่ข้าว ซึ่งราคาข้าวที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นถือว่าถูกมาก ถ้าหากว่าราคานี้ชาวนาจะขาดทุนอย่างแน่นอนถ้าเทียบกับภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นแต่ราคาข้าวยังถูก ทำให้ชาวนาหลายรายเริ่มท้อเพราะข้าวราคาถูกกว่ามาม่า 1 ซอง บางรายถึงกับเลิกทำนาขายที่นาให้นายทุนทำบ้านจัดสรรแทน ดังนั้นที่มานี้เพื่อจะมาขอให้ทางภาครัฐช่วยพยุงราคาข้าวให้อยู่ที่ตันละ 10,000 บาท ชาวนาภาคเหนือจึงจะพอลืมตาอ้าปากได้
ด้านนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การมาเรียกร้องของชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปีในครั้งนี้นั้น ตนเองในฐานะตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่ประเด็นหลัก ได้แก่ เรื่องของปุ๋ย ยา มีราคาค่อนข้างสูงอยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือ ตอนนี้ราคาในตลาดข้าวนาปีอยู่ที่กิโลกรัม 7 บาท ดังนั้นชาวนาที่มาวันนี้จึงต้องการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลพยุงราคาข้าวอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท นอกจากนี้จะมีการประสานผู้ประกอบการโรงสีนอกพื้นที่มารับซื้อข้าวเปลือกของชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูที่ข้าวจะออกผลผลิตสู่ท้องตลาด เนื่องจากขณะนี้ข้าวของจังหวัดเชียงใหม่กำลังออกสู่ท้องตลาดประมาณร้อยละ 5 ซึ่งช่วงที่ผลผลิตจะออกมากที่สุดคือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 ดังนั้นช่วงนี้จึงจะมีเวลาประสานขับเคลื่อนทันอยู่ อย่างไรก็ตาม ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ก็จะเร่งประสานงานให้ทันที เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าในปี 2568 จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรที่ทำนาทั้งหมด 75,697 ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 514,497ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิต 318,380.97 ตันข้าวเหนียว 187,914.32 9 ตัน /ข้าวเจ้า 127,117.84 ตัน ข้าวหอมมะลิ 3,348.81 ตัน