ไต้หวันดับ 17 สังเวยซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา รัฐเร่งสอบความผิดพลาดที่ไร้คำสั่งอพยพ

รอยเตอร์ – ผู้นำไต้หวันเรียกร้องตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดในการประกาศคำสั่งอพยพ หลังพายุรากาซาทำให้น้ำท่วมและมีผู้เสียชีวิต 17 คนในเมืองทางตะวันออก โดยล่าสุดยังมีผู้สูญหายอีก 17 คน
ปกติแล้วไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งเขตร้อนและได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง มีกลไกรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ด้วยการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อันตรายอย่างรวดเร็ว
ประชาชนจำนวนมากในอำเภอกว่างฟู่ เมืองฮั่วเหลียน เปิดเผยเมื่อวันพุธ (24 ก.ย.) ว่า มีการเตือนภัยไม่ดีพอตอนที่น้ำในทะเลสาบทะลักท่วมพื้นที่ระหว่างที่ฝนตกหนักในวันอังคาร (23 ก.ย.) อันเป็นผลจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา
แผนกดับเพลิงไต้หวันแถลงแก้ไขตัวเลขผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมจากกว่า 152 คน เป็น 17 คน ด้านนายกรัฐมนตรีโช จุง-ไท่ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในกว่างฟู่ว่า ภารกิจเร่งด่วนคือการค้นหาผู้สูญหาย แต่ขณะเดียวกัน ต้องมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่า เหตุใดจึงไม่มีคำสั่งอพยพในพื้นที่
ตำรวจเปิดสัญญาณเตือนภัยว่า อาจมีน้ำท่วมระลอกใหม่ในกว่างฟู่ในวันพุธ ขณะที่ฝนยังคงตกหนักทั้งในและนอกเมืองฮั่วเหลียน ส่งผลให้ประชาชนต้องรีบหาที่พักพิงที่ปลอดภัย
อย่างไรก็ดี ฮวง จ้าว-ชิน รองประธานศูนย์บัญชาการภัยพิบัติ คาดว่า จะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อวันอังคาร เนื่องจากฝนเบาลงและน้ำปริมาณมากที่ทะลักจากทะเลสาบได้รับการระบายแล้ว
ลาเมน พาเนย์ สมาชิกสภาเมืองฮั่วเหลียน เผยว่า คำขอให้อพยพของรัฐบาลก่อนน้ำท่วมไม่ได้เป็นมาตรการบังคับ แต่เป็นคำแนะนำให้ประชาชนย้ายขึ้นไปยังชั้นที่สูงขึ้น แต่ในสถานการณ์จริงที่ประชาชนต้องเผชิญไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการอพยพแนวตั้ง
ไต้หวันได้รับผลกระทบจากรากาซาตั้งแต่วันจันทร์ โดยล่าสุดในวันพุธซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้เข้าถล่มชายฝั่งทางใต้ของจีนและฮ่องกง เซียะ เฉียน-ต่ง บุรุษไปรษณีย์ในกว่างฟู่ที่หนีขึ้นชั้นสองของสำนักงานไปรษณีย์ได้ทันเวลาพอดี เล่าว่า น้ำทะลักเข้ามาราวสึนามิ ทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเผยว่า ผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายทั้งหมดอยู่ในกว่างฟู่ที่น้ำซัดสะพานข้ามแม่น้ำบนถนนสายหลักสายหนึ่งพังทลาย
ทีมกู้ภัยจากทั่วไต้หวันถูกส่งไปยังฮั่วเหลียน โดยกองทัพได้ส่งทหาร 340 นายไปช่วย ส่วนที่กว่างฟู่ ทหารบนรถลำเลียงพลหุ้มเกราะตระเวนแจกน้ำและบะหมี่สำเร็จรูปตามบ้านประชาชน
จากข้อมูลของทางการ ประชาชนราว 5,200 คน หรือ 60% ของจำนวนประชาชนทั้งหมดของกว่างฟู่ พยายามหลบภัยในบ้านของตัวเอง ขณะที่ประชาชนที่เหลือส่วนใหญ่เลือกอพยพไปอยู่กับครอบครัว
รัฐบาลไต้หวันเผยว่า น้ำที่ทะลักจากทะเลสาบมีปริมาณถึงราว 60 ล้านตัน จากราว 91 ล้านตัน ซึ่งมากพอเติมสระว่ายน้ำโอลิมปิกประมาณ 36,000 สระ และพอๆ กับอ่างเก็บน้ำใหญ่ทางใต้ของเกาะ
ทางด้านสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน ได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจถึงชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นการแสดงไมตรีจิตแบบที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักจากปักกิ่งซึ่งไม่ชอบใจรัฐบาลไทเปอย่างมาก ทั้งนี้ จีนนั้นมองไต้หวันเป็นดินแดนของตน แม้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากรัฐบาลไต้หวันที่มาจากการเลือกตั้งก็ตาม
นอกจากธรรมชาติที่สวยงามที่ทำให้ฮั่วเหลียนเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดของไต้หวันแล้ว เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของชนพื้นเมืองหลายกลุ่มที่รวมถึงอาเหม่ย
ซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาทำให้เกิดฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้ราว 70 เซนติเมตรทางตะวันออกของไต้หวัน ขณะที่ทางฝั่งตะวันตกที่เป็นฮับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สำคัญและมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นไม่ได้รับผลกระทบ
รายงานระบุว่า ปี 2009 ไต้ฝุ่นมรกตสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อพื้นที่ตอนใต้ของไต้หวันคิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ และมีผู้เสียชีวิตถึงราว 700 คน