เชียงใหม่หนาวจริง! หมอกปกคลุมหนาทั่วเมืองเย็น 10 องศาฯ-ด้าน "ดอยอินทนนท์" ยอดหญ้าเยือกแข็งเกิด "เหมยขาบ" 9 วันติด

เชียงใหม่ - ฤดูหนาวของจริง! หมอกปกคลุมหนาทั่วตัวเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียงตั้งแต่เช้าตรู่ยันสาย อุณหภูมิต่ำ 10-12 องศาเซลเซียส ขณะที่ "ดอยอินทนนท์" เกิด "เหมยขาบ" ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่เก้าแล้ว
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เช้าวันนี้ (2 ธ.ค. 68) พื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงทั้งอำเภอสันทราย, อำเภอแม่ริม, อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด สภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำเหลือประมาณ 10-12 องศาเซลเซียส พร้อมกับเกิดหมอกปกคลุมหนาทึบทั่วพื้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่สร้างความตื่นตาเป็นอย่างมากแก่ประชาชนที่ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ ซึ่งจากสภาพหมอกที่ปกคลุมหนาทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถ เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากระยะการมองเห็นไม่ดีนัก จนกระทั่งช่วงสายหมอกที่ปกคลุมอยู่จึงค่อยสลายตัวไป
ด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันนี้สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 5 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปาน วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 10 องศาเซลเซียส โดยผลจากอากาศที่เย็นจัดจนอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ติดลบ 0.2 องศาเซลเซียส และปัจจัยเหมาะสมทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง หรือ "เหมยขาบ" เกาะตามยอดหญ้าเป็นสีขาวโพลนบริเวณยอดดอย ซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่เก้าแล้ว สร้างความตื่นเต้นดีใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเป็นอย่างมาก พร้อมพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศแห้งไว้ด้วย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทั้งนี้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-9 องศาเซลเซียส และยังมีหมอกหนา การขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง