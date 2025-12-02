เมเปิลบนภูกระดึงเริ่มเปลี่ยนสีอวดความสวยงามให้นักท่องเที่ยวเซลฟี่ถ่ายรูป

เลย-อากาศหนาวเย็นบนยอดภูกระดึง
ส่งผลให้ต้นเมเปิลที่ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำ-น้ำตกหลายแห่งบนยอดภูกระดึง เริ่มเปลี่ยนสี!
ถือเป็นใบเมเปิลแดงชุดแรกของปีที่อวดความสวยงาม นักท่องเที่ยวแห่เซลฟี่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนร่วงหล่น
ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว ปรากฏปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดตระการตาบน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เมื่อ “ใบเมเปิล” (หรือที่ชาวบ้านเรียก ก่วมแดง หรือ ไฟเดือนห้า) เริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเข้มเป็นแดงสดใส เป็นชุดแรกของปีบริเวณริมน้ำตกหลายแห่งบนยอดภูกระดึง
นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า จากการสำรวจล่าสุด บริเวณ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ และน้ำตกธารสวรรค์ ต้นเมเปิลเริ่มผลัดใบเป็นสีแดงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยใบแดงชุดแรกเริ่มร่วงหล่นลงสู่พื้นดินอย่างงดงาม สร้างสีสันธรรมชาติสุดโรแมนติก และเป็นที่ฮือฮาของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเยือนภูกระดึงในช่วงนี้
"ปีนี้ฤดูหนาวมาช้ากว่าปกติเล็กน้อยแต่หนาวมาก ส่งผลให้การเปลี่ยนสีของใบเมเปิลก็ล่าช้าตามไปด้วย แต่ตอนนี้เรามีใบแดงชุดแรกปรากฏแล้ว คาดว่าจะมีการเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่องอีก 10–15 วัน จนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคม ซึ่งช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาด”
ทั้งนี้ อุณหภูมิบนยอดภูกระดึงในช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 9–12 องศาเซลเซียส และตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันที่ 25–27 ธันวาคม 2568 อากาศจะหนาวจัดถึงขีดสุด — อุณหภูมิอาจลดลงเหลือเพียง 7–9 องศาเซลเซียส เท่านั้น
นายภูวนัย กล่าวต่ออีกว่า “นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนที่ขึ้นมาในช่วงนี้ต่างไม่พลาดโอกาสเก็บภาพความทรงจำกับใบเมเปิลแดงบริเวณริมน้ำตก หลายคนบอกว่า ‘เหมือนหลุดไปอยู่ต่างประเทศ’ เพราะบรรยากาศโรแมนติกมาก แต่อยากฝากเตือนว่า ใบแดงจะค่อยๆ ร่วงไปเรื่อยๆ ถ้าอยากเห็นความงามแบบเต็มที่ ควรรีบมาเที่ยวในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า