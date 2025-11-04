กรมอุตุฯ เผย "คัลแมกี" จ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม เตือน 7 พ.ย. ไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักหลายพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้า เผย 7 พ.ย. "คัลแมกี" เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนาม ไทยเตรียมรับมือมีฝนหนักหลายพื้นที่
วันนี้ (4 พ.ย.) กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้า (ทุก 24 ชม. ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 07.00 น. วันรุ่งขึ้น) ระหว่างวันที่ 4 – 13 พ.ย. 68 ข้อมูลจากแบบจำลอง TMD-WRFDA ของกรมอุตุนิยมวิทยา (init. 2025110312) เฉดสีแสดงปริมาณฝน (มม.) → สีเขียว = ฝนเล็กน้อย / สีแดง = ฝนหนัก (มากกว่า 35.1 มม.)
ช่วงวันที่ 4 – 6 พ.ย. 68
มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอก ทำให้ฝน เริ่มลดลง ในหลายพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส่วน ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไป ยังคงมีฝนฟ้าคะนองประปราย โดยมีฝนปานกลางบางพื้นที่
พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี (KALMAEGI)”
ปัจจุบัน (4 พ.ย. 68) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ช่วง คืนวันที่ 4 ถึงเช้าวันที่ 5 พ.ย. 68 จากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง ประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วง 6 – 7 พ.ย. 68
หลังจากนั้นพายุจะ อ่อนกำลังลง เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะเริ่มส่งผลต่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี)
ในวันที่ 7 พ.ย. 68 ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณภาคอีสาน ก่อนที่พื้นที่อื่นๆ จะได้รับผลกระทบตามมาในวันถัดไป
อย่างไรก็ตาม ทิศทางและกำลังของพายุ ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้จำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงวันที่ 10 – 13 พ.ย. 68
มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน แรงขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น ช่วงแรกของการแผ่ลงมาอาจมีฝนบางแห่ง จากนั้น อากาศจะเริ่ม เย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ฝนจะลดลง เหลือเพียงบางแห่งใน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะ