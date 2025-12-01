ซาบีดา เปิดโครงการท่องเที่ยวโบราณสถาน-พิพิธภัณฑ์ยามราตรี “อยุธยานาวา” ดึงวัฒนธรรมสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา - สัมผัสเสน่ห์โบราณสถานยามค่ำคืน พร้อมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณ และแต่งชุดไทยถ่ายภาพ ภายใต้บรรยากาศเมืองมรดกโลก ณ อยุธยา
เย็นวันนี้( 1 ธ.ค.) ที่ วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ ท่องเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ยามราตรี และกิจกรรม “อยุธยานาวา เมืองท่านานาชาติ ร่มพระบารมีสิริยาลัย” โดยมีผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วม
งานเริ่มด้วยการชมการแสดง โขนรามเกียรติ์ ตอน พระรามข้ามสมุทร ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะกล่าวว่า โครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำให้ผู้เข้าชมใช้เวลานานขึ้นในพื้นที่ มีการบริโภคอาหาร ซื้อสินค้า และพักค้างแรม ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการด้านที่พัก ร้านอาหาร และบริการอื่น ๆ
สำหรับปีงบประมาณ 2569 กรมศิลปากรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี 6 แห่ง ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม และพระราชวังจันทรเกษม เปิดให้เข้าชม 16.30 – 21.30 น. ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมภายใต้ “อยุธยานาวา” นำเสนอ ศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นไทยโบราณ การลอยประทีป ตลาดโบราณนานาชาติ พร้อมให้ผู้เข้าชมแต่งชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยเฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัด สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระราม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Night at the Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ ที่พระราชวังจันทรเกษม การสาธิตงานศิลปวัฒนธรรม และการประกวดแมวไทยโบราณคืนถิ่นกรุงศรี ปีที่ 2 ในวันที่ 11 มกราคม 2569
โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สัมผัสวัฒนธรรมไทยและเสน่ห์โบราณสถานยามค่ำคืน สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์: finearts.go.th เพจเฟซบุ๊ก: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Historical Park