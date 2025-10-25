ชาวกรุงเก่าร่วมถวายความอาลัย ประดับผ้าขาวดำ “พระตำหนักสิริยาลัย” สถานที่ทรงโปรดเสด็จฯ ชมวัดไชยวัฒนาราม

พระนครศรีอยุธยา - เจ้าหน้าที่เร่งประดับผ้าขาวดำรอบพระตำหนักสิริยาลัยริมเจ้าพระยา แสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ช่วงเย็นวันนี้( 25 ค.ต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย ริมถนนอู่ทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัย เจ้าหน้าที่พระตำหนักสิริยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่างร่วมกันประดับผ้าขาวดำตลอดแนวรั้วพระตำหนักสิริยาลัย เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนภาพฉายาลักษณ์ของพระองค์ พร้อมจัดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระตำหนักให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
สำหรับ “พระตำหนักสิริยาลัย” ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นที่ประทับเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับวัดไชยวัฒนาราม
พระตำหนักหลังนี้สร้างขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เนื่องในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2535 บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ โดยมีที่มาจากการที่ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งทรงประทับพระราชหฤทัยในความงดงามของสถาปัตยกรรมวัด จึงได้ทรงซื้อที่ดินตรงข้ามเพื่อก่อสร้างพระตำหนักแห่งนี้ไว้เป็นที่ประทับ
ขณะเดียวกัน บรรยากาศตามสถานที่ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างร่วมใจประดับผ้าขาวดำเพื่อแสดงความอาลัยเช่นกัน อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ซึ่งสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวกรุงเก่าที่มีต่อพระองค์ท่าน