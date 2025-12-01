โฆษกรัฐบาลต้อนรับมูลนิธิเมาไม่ขับ ย้ำความสำคัญความปลอดภัยปชช.ลำดับแรก รณรงค์เข้มเมาไม่ขับ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้อนรับมูลนิธิเมาไม่ขับ ย้ำความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก พร้อมดำเนินมาตรการ รณรงค์ “เมาไม่ขับ” อย่างเข้มข้น
วันนี้ (1 ธ.ค. 68) เวลา 09.40 น. ณ บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิเมาไม่ขับ เนื่องในโอกาสนำข้อเสนอเชิญชวนคนไทย ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน และร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องขออภัยที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถมาต้อนรับได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีกำหนดการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จึงได้มอบหมายให้ตนปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมระบุว่า ประเด็นเรื่องการค้าขายที่มูลนิธิฯ เสนอนั้น “การค้าขายจำเป็นต้องดำเนินต่อไป” เนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า “กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย” และไม่สามารถนำความไม่พร้อมมาเป็นเหตุผลในการสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นได้ โดยขอยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงปีใหม่และสงกรานต์ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการดำเนินมาตรการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” อย่างเข้มข้น เพื่อร่วมกันลดสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง “7 วันอันตราย” และสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในสังคมไทยต่อไป