ไฟไหม้ร้านรับซื้อน้ำมันเก่าในตึกร้างชะอำ ระเบิดเป็นลูกไฟ จนท.ระดมฉีดน้ำคุมเพลิงกว่า 1 ชั่วโมงจึงสงบ

เพชรบุรี – เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ถังน้ำมันเก่าในตึกร้างริมบายพาสชะอำ-ปราณบุรี เสียงระเบิดดังสนั่น จนท.ดับเพลิงระดมกำลังกว่า 20 นายสกัดเพลิง สูญเสียสุนัข 1 ตัว คาดสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
วันนี้( 1 ธ.ค.) พ.ต.ท.สายยนต์ ขึ้นนกคุ้ม รอง ผกก.สอบสวน สภ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึกร้างขนาดใหญ่ ริมถนนบายพาสชะอำ–ปราณบุรี ฝั่งขาล่องใต้ ก่อนถึงจุดกลับรถโรงแรมฝันดี อำเภอชะอำ จึงรายงานให้ พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำทราบ พร้อมประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองชะอำ และเทศบาลตำบลนายาง เข้าตรวจสอบทันที
ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารร้างสูง 3 ชั้น ไม่มีผู้อยู่อาศัย พบเพลิงกำลังลุกไหม้ ถังเก็บน้ำมันเก่า อย่างรวดเร็ว ก่อนเกิดเสียงระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ขณะเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ สร้างความลำบากในการควบคุมสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากทั้งสองเทศบาลกว่า 20 นาย ระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบถังเก็บน้ำมันเก่าถูกไฟไหม้เสียหายหลายสิบถัง และพบสุนัขเลี้ยงไว้ในอาคารถูกไฟคลอกเสียชีวิต 1 ตัว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอชะอำได้เข้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มตรวจสอบซากเพลิง
เบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้จะมีการประสานเจ้าของร้านรับซื้อน้ำมันเก่าเข้ามาสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงและสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป