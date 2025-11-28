ไฟไหม้โกดังเก็บซูเปอร์คาร์ย่านปากเกร็ดวอด สูญกว่า 300 ล้าน คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 พ.ย. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บรถซูเปอร์คาร์ และอะไหล่สำรอง ภายในซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และรถน้ำจากเทศบาลนครปากเกร็ด, รถน้ำจากเทศบาลเมืองไทรม้า, รถน้ำจาก อบต.อ้อมเกร็ด และรถน้ำจากหน่วยงานใกล้เคียง จำนวน 20 คัน รีบรุดไปอำนวยการดับเพลิง
ที่เกิดเหตุพบเป็นโกดังขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ของบริษัท มาสเตอร์พีช บอดี้เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 49/11 หมู่ 6 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งภายในมีรถซูเปอร์คาร์ ประมาณ 5 คัน และรถยนต์ EV (Tesla) อีกประมาณ 45 คัน นอกจากนี้ยังมีอะไหล่สำรองอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ในโกดัง แต่ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังระดมฉีดน้ำ เพลิงไหม้ได้เกิดลุกลามเข้ามาถึงตัวรถดับเพลิง จนทำให้รถดับเพลิงถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย 1 คัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาก่อน เนื่องจากเปลวไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง ก่อนจะขอกำลังเสริมจากหน่วยงานที่ใกล้เคียงเร่งให้การช่วยเหลือ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ส่วนเพลิงไหม้โกดังเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายคาดว่ามากกว่า 300 ล้านบาท
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า ได้เปิดกล้องวงจรปิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 07.50 น. พบว่ามีแสงไฟสีขาวช็อตขึ้นมา 1 ครั้ง แล้วเงียบหายไป จนกระทั่งต่อมาจึงเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ และลุกลาม
นายจักรพงษ์ แฝดชัยภูมิ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับเพลิงเทศบาลนครปากเกร็ด และนายคีตวัฒน์ นาควิเวค เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองไทรม้า กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ 8 โมง พบกลุ่มควันยังไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไร ในระหว่างเดินทางมาได้รับแจ้งว่าเป็นอู่จอดรถซูเปอร์คาร์ และรถ EV มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น จึงขอสนับสนุนรถดับเพลิงมาประมาณเกือบ 20 คัน ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 2 ชั่วโมงนอกจากนั้นเหลือแต่ควบคุมควันที่ไม่มีแหล่งเพลิงแล้ว ความเสียหายมีรถ EV ที่จอดอยู่ข้างใน ทั้งหมดประมาณ 30 คัน และมีรถซูเปอร์คาร์ ประมาณ 5-6 คัน ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมด 100% ช่วงแรกค่อนข้างที่จะยากในการควบคุมเพลิง เพราะตัวแบตเตอรี่ของรถ EV โดนน้ำ และเกิดการระเบิดตลอดเวลา การเข้าไปทำงานจึงยากลำบาก เข้าได้แค่ช่วงข้างหน้ายังไม่สามารถจ่อเข้าไปตรงกลางได้ และยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ส่วนเท่าที่ตรวจพบด้านในยังมีถังแก๊ส และถังออกซิเจนอยู่
นายบัญชา ภักขำ อดีตนายกองค์การบริหารตำบลอ้อมเกร็ด กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเพลิงไหม้ จึงได้ประสานหน่วยงานของทางพื้นที่เข้ามาตรวจสอบ และขอกำลังเสริมจากพื้นที่ข้างเคียงเพราะกลัวลุกลามเป็นบริเวณกว้าง พื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาสนับสนุน คือ ท่าอิฐ ไทรม้า บางพลับ และน่าจะเป็นบางรักพัฒนา ซึ่งมีอีกหลายพื้นที่ที่อาจจะดูไม่ครบถ้วนขอขอบคุณมากใน ณ ที่นี้
นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ท่าอิฐ กล่าวว่า ตนทราบข่าวจากทางผู้จัดการว่าความเสียหายภายในโกดังเก็บรถหรู ประมาณ 30 คัน มีรถซูเปอร์คาร์ ประมาณ 5-6 คัน อย่างน้อยคันละ 20 ล้าน ประเมินจากนักวิชาการบอกค่าเสียหายประมาณ 300 ล้านบาท เห็นว่าเอาออกไปได้บางส่วน ซึ่งตรงนี้เป็นอู่เก็บรถและอะไหล่สำรอง ส่วนตัวบริษัทฯอยู่อีกซอย พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ยังไม่ทราบสาเหตุในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เบื้องต้นทราบว่าเจ้าของบริษัทฯตอนนี้อยู่ต่างประเทศ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ส่วนความเสียหายและสาเหตุของเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป