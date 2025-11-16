xs
รอง ผวจ.เผย ปิดวาล์วถังสารเคมี 15,000 ลิตรได้แล้ว หลังอาคารสกัดน้ำมันรำข้าวระเบิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – รองผู้ว่าฯ ยืนยันปิดวาล์วถังสารเคมี 15,000 ลิตรได้แล้ว หลังเกิดเหตุระเบิดอาคารสกัดน้ำมันรำข้าวภายในโรงสีอ.ไชโย ขณะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งฉีดน้ำ–โฟมสกัดเพลิงและควบคุมอุณหภูมิ ย้ำผู้บาดเจ็บ 3 ราย ไม่พบผู้สูญหาย

วันนี้( 16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุระเบิดอาคารสกัดน้ำมันรำข้าว ภายในโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

โดยล่าสุดเวลา 12.20 น. นายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถปิดวาล์วถังสารเคมีขนาด 15,000 ลิตร ป้องกันการรั่วไหลและการระเบิดซ้ำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิอาคาร พร้อมประสานขอโฟมดับเพลิงจากหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาใช้ควบคุมสาร ออกซี่เฮกซอน ซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้ในกระบวนการสกัดน้ำมันรำข้าว

รองผู้ว่าฯ อ่างทองเปิดเผยว่า ช่วงเกิดเหตุมีพนักงานทำงานอยู่ภายในประมาณ 20 ราย เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 3 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลไชโยแล้ว โดยไม่พบรายงานผู้สูญหายเพิ่มเติม

ด้านนายบรรจง โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ทีมเจ้าหน้าที่สามารถปิดวาล์วถังสารออกซี่เฮกซอนขนาดใหญ่ได้แล้ว และสามารถควบคุมเพลิงหลักได้เกือบทั้งหมด แต่ยังคงพบกลุ่มควันและแสงไฟบางส่วนในจุดที่มีสารเคมีหลงเหลือ จึงต้องฉีดน้ำหล่อเย็นและโฟมควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นประเมินว่าสารเคมีที่หลงเหลืออยู่ภายในไม่น่าจะเกิน 1,500 ลิตร โดยหลังเพลิงสงบสนิท เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบสาเหตุของการระเบิดอย่างละเอียด และประเมินความเสียหายตามขั้นตอนต่อไป








