กู้ภัยอุดรฯเปิดใจภารกิจช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ไขข้อข้องใจทำไมต้องพา “หมูบุญรอด”กลับมาด้วย

อุดรธานี – กู้ภัยจิตอาสาชาวอุดร เปิดใจภารกิจช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมเล่าเหตุการณ์ช่วย “หมูบุญรอด” รอดตาย ก่อนพากลับมาอุดร เผยจะเลี้ยงไว้ไม่เอาไปทำอาหาร
จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง หน่วยงานต่าง ๆ ได้ระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันกลุ่มจิตอาสาจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้เดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบข่าวน้ำท่วม เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย กระทั่งล่าสุดน้ำลด
ล่าสุดวันนี้ (1ธ.ค.) อาสากู้ภัยจิตอาสาชาวอุดรธานีกลุ่มดังกล่าวได้เดินทางกลับถึงจังหวัดอุดรธานี หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น แต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มามือเปล่า พวกเขายังได้นำ “หมู” ตัวหนึ่งกลับมาด้วย เป็นหมูที่ถูกกระแสน้ำพัดมาจากที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และติดค้างอยู่ระหว่างการช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วม ภารกิจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจของจิตอาสาจากแดนอีสาน ที่พร้อมเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ในยามเดือดร้อนอย่างไม่ลังเล
นายสายชล คุ้มทรัพย์ อายุ 51 ปี พร้อมนายชัยสิทธิ์ เล็งไธสงค์ อายุ 44 ปี อาสากู้ภัยจิตอาสาชาวอุดรธานี เล่าถึงภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ว่า หลังเห็นสถานการณ์ข่าวน้ำท่วมหนักในภาคใต้ เห็นภาพความเสียหายในหลายชุมชน ยิ่งทำให้ตัดสินใจเดินทางจากอุดรธานีไปหาดใหญ่ทันที ใช้เวลาเดินทางรวม 2 คืน 1 วัน กว่าจะถึงพื้นที่ภัยพิบัติ
โดยถึงจุดหมายในเวลาตี 3 และรีบนำเจ็ตสกีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับทีมเพื่อนจากจังหวัดอุบลราชธานี แม้ขณะนั้นฝนจะตกหนักทั้งวันก็ตาม
ภารกิจแรกคือการนำผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงไปยังศูนย์อพยพ ซึ่งระดับน้ำในบางจุดลึกกว่า 2 เมตร และมีสิ่งกีดขวางจำนวนมาก ทั้งขยะ เศษไม้ เครื่องนอน ที่ลอยเข้ามาติดใบพัดและกระแทกเรือเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่พร้อมทีมกู้ภัยคนอื่นจากทั่วประเทศยังคงปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องจนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ หนึ่งในเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุด คือการช่วยชีวิตหมูเพศผู้ตัวหนึ่ง ซึ่งต่อมาพวกเขาตั้งชื่อให้ว่า “บุญรอด” เหตุเกิดขณะทีมงานเข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ชาวบ้านขอให้ช่วยนำหมูติดกรงเหล็กที่ครอบศาลพระภูมิออกมาด้วย เนื่องจากหมูตัวนี้ติดอยู่ตรงจุดนั้นนานราว 5 วัน ท่ามกลางน้ำท่วมสูงและน้ำไหลเชี่ยว เมื่อระดับน้ำลดลงทีมงานจึงเข้าไปช่วยพาหมูออกมาได้อย่างปลอดภัย และพบว่าไม่มีใครในพื้นที่เป็นเจ้าของ
คาดว่าถูกน้ำพัดลอยมาจากพื้นที่อื่น ชาวบ้านจึงขอให้ทีมงานรับไปดูแลเนื่องจากไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ ทำให้ทั้งสองต้องนำหมูกลับมาอุดรธานี
ปัจจุบัน “บุญรอด” ถูกนำมาเลี้ยงชั่วคราวที่อุดรธานี โดยนายสายชลเผยว่า เตรียมหาสถานที่เลี้ยงต่อ เช่น ที่วัดในอำเภอกุดจับ หรือบ้านสวนที่อำเภอสร้างคอม และหากเจ้าของตัวจริงต้องการคืนก็พร้อมส่งกลับทันที
ทั้งสองบอกอีกว่า ระหว่างเดินทางกลับอุดรธานี ยังพบอุปสรรคระหว่างทาง เช่น ล้อเรือหลุดเสียหาย แต่ก็แก้ไขจนเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย ภารกิจครั้งนี้ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนชาวอุดรธานีลงไปช่วยพี่น้องภาคใต้ และยืนยันว่าไม่ว่าที่ไหน หากมีคนเดือดร้อน พวกเขาพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเสมอ ขณะเดียวกันยังฝากถึงเจ้าของหมู หากทราบว่า “บุญรอด” เป็นของใคร สามารถติดต่อรับคืนได้ทันที