หาดใหญ่เผชิญวิกฤตซ้อน! มิจฉาชีพฉวยโอกาสน้ำท่วมปาดขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง ซ้ำทหารทำแผนที่โดนชาวบ้านต่อต้าน

หาดใหญ่เจอวิกฤตซ้ำซ้อน มิจฉาชีพฉวยโอกาสน้ำท่วม ปาดท่อขโมยน้ำมันรถยนต์ที่จอดหนีน้ำบนสะพาน ขณะที่ทหารชุดบินโดรนสำรวจสถานการณ์เพื่อวางแผนช่วยเหลือ กลับถูกชาวบ้านด่าไล่หลัง และขับรถเหยียบน้ำใส่! เกิดอะไรขึ้นในสนามพื้นที่ภัยพิบัติ?
จากกรณี สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงน่าเป็นห่วงและถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาอาชญากรรมและการเข้าใจผิดต่อภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ล่าสุด วันนี้(29 พ.ย.) เพจ “ Drama-Addict” ออกมาเปิดเผยความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ที่ต้องทนทุกข์กับเหตุน้ำท่วมใหญ่แล้ว ล่าสุด มีรายงานว่า ขณะที่ประชาชนต้องนำรถยนต์ไปจอดไว้บนสะพานหรือพื้นที่สูงหนีน้ำท่วม กลับถูกกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามา "ปาดท่อน้ำมัน" เพื่อลักขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนและซ้ำเติมความทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอยู่แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงปัญหาความเข้าใจผิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยมีทหารชุดทำแผนที่ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ โดรนบินสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อนำข้อมูลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา แต่กลับเผชิญกับการต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่
น้องชายของแหล่งข่าวซึ่งเป็นทหารในชุดดังกล่าว เปิดเผยว่า ตนและเพื่อนร่วมงานถูกชาวบ้าน "ด่าไล่หลัง" และบางรายถึงกับ "ขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่เปียกทั้งตัว" โดยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความหวาดระแวงและกลัวถูกทำร้ายถึงขั้นโดนยิงไล่หลัง
เจ้าหน้าที่ได้ขอความเห็นใจและฝากประชาสัมพันธ์ว่า "เข้าใจว่าใส่ชุดทหารคนทั่วไปก็เข้าใจว่าต้องมาช่วยเหลือ แต่ทหารก็มีหน้าที่อื่น ๆ เช่นกัน"
โดยภารกิจหลักในขณะนั้นคือการสำรวจข้อมูลและพิกัดที่ชัดเจนของพื้นที่ประสบภัยเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่การเข้าพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพโดยตรงในทันที
เหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสื่อสารทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายของหน่วยงานความมั่นคงในช่วงภาวะวิกฤต เพื่อให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย