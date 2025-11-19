ปอ ศีกัญญา ร่วมทำจิตอาสากู้ภัยทางน้ำ

“ปอ-ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธุ์” @pausikanya เคยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสากู้ภัยทางน้ำตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงปัจจุบัน โดยสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ล่าสุด ได้โพสต์เล่าประสบการณ์และความรู้สึกตอนหนึ่งระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อไม่นานมานี้ว่า ...หวังว่าการเริ่มต้นจากพื้นฐานในวันนี้ จะต่อยอดให้ปอได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้จริงในวันที่เขาต้องการที่สุดค่ะ
...ภาคเช้าวันนี้ของปอคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม ก่อนจะลงน้ำจริงในภารกิจกู้ภัยทางน้ำของทีมจิตอาสา เพราะเบื้องหลังของการช่วยชีวิต ไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะหรือความแข็งแรง แต่คือหัวใจที่พร้อมจะทำเพื่อผู้อื่น เพราะทุกคนที่นี่เชื่อเหมือนกันว่า “สิ่งเล็กๆ ที่ทำด้วยหัวใจ” คือพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
...พอปอได้ลงมือฝึกจริงถึงเห็นว่ามีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะมาก ทั้งการทำ CPR การประเมินสถานการณ์น้ำไหลแรง การเข้าถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่แคบ รวมถึง search techniques ที่ต้องรู้ทิศทางน้ำ ความลึก กระแสน้ำย้อน และจุดที่มีโอกาสพบผู้ติดค้างมากที่สุด ทุกขั้นตอนต้องใช้ทั้งทักษะ ความเข้าใจของพื้นที่ และสติที่จะตัดสินใจให้ถูกในไม่กี่วินาที
...การได้ลงฝึกภารกิจกู้ภัยแบบจริงจัง ปอถึงรู้ว่ามีรายละเอียดมากกว่าที่เราคิดอีกเยอะ ตั้งแต่การควบคุมเจ็ตสกีในพื้นที่แคบ กระแสน้ำแรง การเข้าเทียบผู้ประสบภัยโดยไม่ทำให้เขาตกใจ การดึงคนขึ้นบอร์ดในองศาที่ถูกต้อง การประเมินน้ำย้อน ความลึก และสิ่งกีดขวาง ไปจนถึง search techniques ที่ต้องคาดการณ์ว่า “ผู้ประสบภัยจะลอยไปทางไหน” ในสถานการณ์จริง การขี่เจ็ตสกีกู้ภัยไม่เหมือนกับการขี่เล่นเพื่อความสนุก เราต้องใช้สติ ความแม่นยำ และการตัดสินใจที่รวดเร็วมาก
ยังไง Celeb Online ก็ขอเป็นกำลังให้กับปอ ศีกัญญา ทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปอีก อย่าได้หยุด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยต่อสังคม
