รถสุขาเคลื่อนที่ อบจ.อุดรฯ เฉี่ยวชน จยย.นร.สารพัดช่าง คนขับบอก “ไม่เห็นรถที่จอดรอเลี้ยว”

อุดรธานี - รถสุขาเคลื่อนที่ อบจ.เฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์นักเรียนสารพัดช่าง เจ็บหนัก 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย คนขับยอมรับ “ไม่เห็นรถที่จอดรอเลี้ยว”
วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 10.50 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดอุดรธานี รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง เหตุเกิดบริเวณสามแยกโรงเรียนเทศบาล 2 ถนนมุขมนตรี ตัดกับถนนโพนพิสัย เขตเทศบาลนครอุดรธานี
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้กู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมเร่งออกตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นนักเรียนหญิงวัยรุ่น อายุประมาณ 16 ปี เจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โดยหนึ่งรายอาการสาหัส อีกหนึ่งรายบาดเจ็บเล็กน้อยยังรู้สึกตัวดี
โดยที่เกิดเหตุพบรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทะเบียน 84-5822 อุดรธานี จอดอยู่ในสภาพด้านหน้ามีร่องรอยเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Lead ทะเบียน 2 กม 3442 อุดรธานี ซึ่งล้มคว่ำและพังเสียหายทางด้านหน้า
“น้องเอิร์น” อายุ 16 ปี เพื่อนของผู้บาดเจ็บ ให้ข้อมูลว่า หลังเลิกเรียนกำลังจะขี่รถไปกินข้าว รถคันที่ประสบเหตุได้จอดรอเลี้ยวขวาอยู่คันแรก ตนขี่มาจอดต่อท้าย และในจังหวะนั้นรถสุขาเคลื่อนที่ของ อบจ. อุดรธานีก็เลี้ยวขวามาพร้อมกัน คนขับอ้างว่าไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่จึงเกิดการเฉี่ยวชนอย่างแรง ทำให้เพื่อนทั้งสองคน “พิซซ่า” และ “มีนา” ได้รับบาดเจ็บ
น้องเอิร์นยังระบุว่า ตนเป็นนักเรียนทวิภาคี เรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างวันจันทร์-อังคาร และเรียนต่อที่โรงเรียนเทศบาล 7 ในวันพุธ-ศุกร์ โดยช่วงเกิดเหตุทั้งหมดกำลังจะไปหาอาหารรับประทานหลังเลิกเรียน
นายพงษ์นรินทร์ บัวบาน อายุ 49 ปี พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ผู้ขับรถสุขาเคลื่อนที่ ให้การว่า ตนขับรถเพื่อไปจอดบริการประชาชนในงานเทศกาลประจำปี ทุ่งศรีเมือง เมื่อมาถึงบริเวณสามแยกโรงเรียนเทศบาล 2 กำลังจะเลี้ยวขวา ก็สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์สองคันหยุดรออยู่ แต่ไม่เห็นรถอีกคันที่จอดชิดด้านหน้า จึงเผลอขับชนโดยไม่ตั้งใจ “ผมขอโทษจริงๆ ครับ ไม่เห็นรถที่จอดรออยู่เลย” นายพงษ์นรินทร์กล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อประกอบสำนวนคดี พร้อมเชิญทั้งสองฝ่ายไปให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป