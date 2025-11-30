ตูมสนั่น! กระบะชน จยย.กลางแยกหน้า ม.พะเยา ร่าง นศ.สาววัย 19 กระเด็นเจ็บสาหัส

พะเยา – มอเตอร์ไซค์นักศึกษา ม.พะเยา สาววัย 19 ชาวมหาสารคาม เลี้ยวเข้ามหา’ลัย ด้วยสัญญาณไฟเขียว ถูกกระบะชนสนั่นกลางแยก ร่างกระเด็นบาดเจ็บสาหัส
วันนี้(30 พ.ย.68) ร.ต.อ.วรายุทธ ทิพย์วรากรณ์ สภ.แม่กา ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้น แยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จนทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงเดินทางออกตรวจสอบพร้อมกู้ภัยมหาลัยพะเยา
จุดเกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า สีเทา ทะเบียน 1กฬ-8622 มหาสารคาม ล้มคว่ำอยู่กลางถนน สภาพด้านข้างและด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนัก พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงวัยรุ่นนอนอยู่ใกล้ตัวรถ มีบาดแผลหลายแห่งและอาการเจ็บสาหัส ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.วรณี ปิดตาระพา อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 59 หมู่ 8 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลพร้อมนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
และพบรถรถกระบะ โตโยต้า สีเทา ทะเบียน ถล 1028 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนน สภาพด้านหน้ารถยุบตัวมีร่องรอยการชนอย่างชัดเจน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ขับขี่คือนายบุญสม อายุ 59 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา ซึ่งรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์บริเวณดังกล่าวให้ข้อมูลว่า รถกระบะได้ขับมาจากเส้นทางอำเภองาวเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองพะเยาและเมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกหน้ามหาลัยพะเยา และฝ่าไฟแดงจนเป็นเหตุทำให้ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่กำลังข้ามแยกอย่างแรงจึงทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นตกกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมลงบันทึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นพิจารณาแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส