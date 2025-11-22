“ทริปน้ำไม่อาบ”เจ็บรายแรก!กระบะอาหารทะเลชน จยย.คา ทล.21 มุ่งหน้าเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ – เกิดอุบัติเหตุขบวนจักรยานยนต์ “ทริปน้ำไม่อาบ” เจ็บรายแรกแล้ว..หลังนัดหมายรวมตัวควบสองล้อผ่าน ทล.21 มุ่งหน้าเที่ยวหล่มเก่า-เขาค้อ กันตั้งแต่เช้ามืดเป็นพันๆคัน หนึ่งในนั้นชนกระบะบรรทุกอาหารทะเล บาดเจ็บขาผิดรูปคาถนน
วันนี้(22 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนจักรยานยนต์ ที่นัดหมายรวมตัวร่วมกิจกรรม “ทริปน้ำไม่อาบ” ท่องเที่ยว ในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า และ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 ต่างพากันเดินทางมาตามนัดกันนับพันๆคัน ตั้งแต่ตีสองตีสามเป็นต้นมา
ปรากฏว่าช่วงสาย บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สระบุรี-หล่มสัก ช่วงนาเฉลียง – วังชมภู บริเวณ กม.198+400 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกอาหารทะเล อีซูซุ สีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียนนครปฐม ขับออกจากสระบุรีมุ่งหน้าเพชรบูรณ์ ชนรถจักรยานยนต์สีแดง–ดำ หมายเลขทะเบียน 1 กต 4336 สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวน “ทริปน้ำไม่อาบ” ที่วิ่งมาในทิศเดียวกัน แรงชนทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ถือเป็นผู้บาดเจ็บรายแรกของทริป
ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมระบุว่า หนุ่มหนึ่งในสมาชิกร่วมทริปน้ำไม่อาบ เกิดอุบัติเหตุนอนอยู่กลางถนนในลักษณะขาซ้ายผิดรูป โดยมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ไม่ห่างจากจุดดังกล่าว พร้อมกันนี้ก็ได้โพสต์ข้อความว่า “ แต่เช้าเลย ขอให้น้องไม่เป็นอะไรมากนะค่ะ ช่วยได้แค่โทรเรียกรถพยาบาล กับ กั้นรถให้”
ทั้งนี้บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 4 ช่องจราจร แยกทิศทางด้วยเกาะกลางยก ผิวถนนสภาพดี ไม่มีหลุมบ่อ มีไฟฟ้าแสงสว่างครบถ้วน และในช่วงเกิดเหตุสภาพผิวทางแห้ง ไม่มีฝนตก ไม่พบความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนพยานและตรวจหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป