รวบแก๊งพรานป่าล่าสัตว์สงวนชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมซากสัตว์คากระท่อมในสวนยาง

สุรินทร์- รวบแก๊งพรานล่าสัตว์ป่าสงวนชายแดนไทย-กัมพูชา อ.บัวเชิด จ.สุรินทร์ คากระท่อมในสวนยาง ได้ผู้ต้อหา 2 ราย พร้อมซากสัตว์ป่าถูกชำแหละและอุปกรณ์ล่ากับดักสัตว์จำนวนมาก เผ่นหนีไปได้ 2 ราย
วันนี้ ( 1 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ,หน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา,เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ปทส.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์, และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บัวเชด ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายพัฒนโชติ ดลสอาด อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ 3 บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเขด จ.สุรินทร์ และนายชาญเดช ทองชื่น อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ 3 บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ได้ที่บริเวณกระท่อมในสวนยางพาราของนายสุทัศน์ สาทิตย์จันทร์ ทิศใต้บ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์และของกลางในการกระทำผิด ประกอบด้วย ซากอีเห็นลายพาด ถูกชำแหละเป็นชิ้นแล้ว ชั่งน้ำหนักรวมได้ 7.5 กิโลกรัม, เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง ตัวเต็มวัย จำนวน 1 ตัว, บ่วงแร้งเชือก จำนวน 30 อัน, ปืนหน้าไม้ จำนวน 2 กระบอก, ลำกล้องปืนแก๊ปยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 2 ลำกล้อง , กรงดักสัตว์ จำนวน 1 อัน,กับดักสัตว์แบบหนีบ จำนวน 2 อัน และ กระเป๋าเป้สะพายหลัง สีดำ จำนวน 1 ใบ
โดยกล่าวหาว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ฐาน “ ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”มาตรา 17 ฐาน “ ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ฐาน “ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ฐาน “ร่วมกันล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตราย หรือล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 55 วรรคหนึ่ง ฐาน “ร่วมกันเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต”
การจับกุมดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจาก เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าบริเวณป่าทิศใต้บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และจะรวมตัวกันมั่วสุมเสพยาฯในกระท่อม บริเวณสวนยางพาราติดกับบริเวณป่าดังกล่าว ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol ชุดที่ 5 (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา), เจ้าหน้าที่สายตรวจสวนกลางฯ, ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ปทส.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์, และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บัวเชด ได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าไปตรวจสอบยังบริเวณกระท่อมฯ ที่ได้รับแจ้งดังกล่าว
พอไปถึงบริเวณกระท่อมที่ได้รับแจ้ง เวลาประมาณ 09.30 น.คณะเจ้าหน้าที่พบชายจำนวน 1 คนขับขี่รถจักรยานยนต์ ออกจากบริเวณกระท่อมในสวนยางพารา และพบชายสวมเสื้อแขนยาวสีม่วงยืนอยู่ใกล้กับกระท่อม จำนวน 1 คน ส่วนในกระท่อมพบชาย จำนวน 2 คน กำลังนอนเล่นอยู่ในเปล สวมเสื้อแขนยาวสีแดง 1 คน สวมเสื้อแขนยาวสีเทา 1 คน คณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจึงได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบ พบชายทั้ง 3 คนทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ชายที่สวมเสื้อแขนยาวสีแดงที่อยู่ในกระท่อม และชายที่สวมเสื้อแขนยาวสีม่วงที่ยืนอยู่ภายนอกกระท่อมยินยอมให้คณะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแต่โดยดี ส่วนชายที่สวมเสื้อแขนยาวสีเทาที่อยู่ภายในกระท่อมได้วิ่งหลบหนี คณะเจ้าหน้าที่ช่วยกันวิ่งไล่ติดตามแต่จับกุมตัวไม่ได้
คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายพัฒนโชติ และนายชาญเดช พร้อมพวกที่หลบหนี เป็นความผิด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาข้างต้นให้ทราบแล้วพร้อมตรวจยึดของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำความผิดโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 109 ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการจับกุมตรวจยึด แผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุ แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ภาพถ่ายที่เกิดเหตุ พร้อมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายศักดิ์ชัย มหาภูวตานนท์ พนักงานพิทักษ์ป่านำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป