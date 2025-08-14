สุดสมบูรณ์! กล้องดักถ่าย พบ ”สัตว์ป่าหายาก” หลากชนิด ในเขต อช. แก่งกระจาน

อช. แก่งกระจาน เปิดภาพลับ หลังกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าถ่ายติดภาพสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจาน สร้างความตื่นเต้นให้กับนักอนุรักษ์และผู้สนใจเป็นอย่างมาก
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพลับจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในเขต อช. แก่งกระจาน พร้อมให้ข้อมูลว่า นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้เปิดเผยภาพสุดพิเศษจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าที่ติดตั้งในพื้นที่ป่าลึกของอุทยานฯ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา
ภาพเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจาน แต่ยังเผยให้เห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่หาชมได้ยาก ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับนักอนุรักษ์และผู้สนใจเป็นอย่างมาก
ภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้ง จำนวน 4 จุด แสดงให้เห็นถึงขบวนพาเหรดของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ออกมาหากินและใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น เสือไฟ สัตว์นักล่าลึกลับ, กระทิง สัตว์กีบขนาดใหญ่, สมเสร็จ สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์, หมีควาย และ หมีหมา ที่กำลังเพลิดเพลินกับการหาอาหาร
นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ที่ปรากฏตัวให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น เก้ง, เลียงผา, หมูป่า, ชะมดแผงหางปล้อง, อีเห็นข้างลาย, และ กระจงควาย ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังคงสมบูรณ์และเป็นแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าเหล่านี้
นายมงคล ไชยภักดี กล่าวว่า การเปิดเผยภาพสัตว์ป่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการพื้นที่ โดยข้อมูลจากกล้องดักถ่ายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีสัตว์ป่าชนิดใดอาศัยอยู่ที่จุดใดบ้าง ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนลาดตระเวนและดูแลรักษาอย่างเข้มข้นในพื้นที่สำคัญเหล่านั้น เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การค้นพบในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังคงเป็นสมบัติทางธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศไทย ที่พวกเราทุกคนควรช่วยกันปกป้องและรักษาไว้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต.
