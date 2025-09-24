“โกหนอ” ยัน “เสี่ยต่อ” ทิ้ง ปชป.เชื่อซบ ภท.หลังแตกหัก “เดชอิศม์” ที่ไป กธ. ลั่นอยู่ ปชป.ต่อแต่ต้องไร้ “สาทิตย์”

บ้านใหญ่ตรัง เผย “เสี่ยต่อ” ทิ้ง ปชป.แน่ หลังส่ง “มาร์ค” รีเทิร์น หน.พรรค 18 ต.ค. เตรียมคุย “อภิสิทธิ์“ 25 ก.ย.นี้ เชื่อ “เฉลิมชัย” ซบ “ภูมิใจไทย” มากกว่า “กล้าธรรม” เหตุ “เดชอิศม์” ไปแล้ว ลั่น พร้อมอยู่กับพรรคสีฟ้า แต่ต้องไม่มี “สาทิตย์” ไม่งั้นไป “ภท.”
วันนี้ (24 ก.ย.) นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือ โกหนอ บ้านใหญ่จังหวัดตรัง ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย ถึงอนาคตทางการเมืองยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมัยหน้าก็ไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้ว ว่า เมื่อวาน (23 ก.ย.) นายเฉลิมชัย มารับประทานอาหารกับตนที่ จ.ตรัง และนั่งคุยกัน 2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ก็ถามสารทุกข์สุกดิบ และมีการเมืองด้วย โดยตนถามนายเฉลิมชัย 3 ประเด็น คือ 1. ยังอยู่ประชาธิปัตย์หรือไม่ 2. ยังทำการเมืองต่อหรือไม่ และ 3. ถ้าทำการเมืองต่อ แล้วไปที่ไหน ซึ่งคำตอบที่ได้ ในประเด็นแรก นายเฉลิมชัย บอกว่า เขาคงไม่กลับไปประชาธิปตย์แล้ว แต่จะช่วยดำเนินการให้มีการเลือก หัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้น ก็คงจะออกจากพรรค และเมื่อตนถามว่านายเฉลิมชัย สนับสนุนใคร ก็ตอบไม่ชัดเจน แต่ฟังแนวโน้มน่าจะไปทางนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรุ่งนี้ (25 ก.ย.) เขาจะนัดเจอกัน
นายสมชาย กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2 ที่ถามว่า จะทำการเมืองต่อหรือไม่ นายเฉลิมชัย บอกว่า ขอไปพบ สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ให้ครบทุกคนก่อน แล้วจะถามความคิดแต่ละคนเพราะ นายเฉลิมชัย เป็นห่วง สส. ของพรรคว่าจะเดินไปทางไหนหรือ จะแตกกระสานซ่านเซนจะไปรวบรวม จะไปรวบรวมทั้งหมดดูว่าจะไปอย่างไร และประเด็นที่ 3 ซึ่งตนได้ถามว่า ถ้าการเมืองต่อจะไปจะไปพรรคไหนหรือทำการเมืองเอง นายเฉลิมชัยก็บอกตรงๆ ว่า น่าจะมี 3 พรรค คือ พรรคกล้าธรรม กับ ภูมิใจไทย ซึ่งตนไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็น 2 พรรคนี้ เพราะเป็นความคิดที่นายเฉลิมชัยพูดออกมา โดยนายเฉลิมชัยบอกว่าถ้าเข้าพรรคการเมือง น่าจะไป 2 พรรคนี้ เพราะกระแสเขามีในภาคใต้ เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้
เมื่อถามว่า คิดว่า นายเฉลิมชัย ให้น้ำหนักพรรคไหนมากกว่ากัน ระหว่าง พรรคกล้าธรรม กับ พรรคภูมิใจไทย นายสมชาย กล่าวว่า นายเฉลิมชัย บอกว่า ยังไม่ฟันธง แต่ขอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ เพื่อไปเจอกับ สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนว่าจะเอาอย่างไร ซึ่งตนรู้ว่านายเฉลิมชัยเป็นห่วงทุกคนว่าทุกคนจะไปอย่างไร แต่ถ้าทุกคนมีทางเลือกของตัวเองแล้ว นายเฉลิมชัย ก็จะต้องวางมือ
“ส่วนผมมี 2 ทางเลือก ตราบใดที่เสี่ยต่อยังอยู่ประชาธิปัตย์ ผมไม่ไปไหน แต่วันนี้เสี่ยต่อชัดเจนแล้วว่าไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้ว แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะต้องไปกับเสี่ยต่ออย่างเดียว ผมอาจจะอยู่ประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ 2 ทางเลือกที่เสี่ยต่อบอกว่า กล้าธรรมกับ ภูมิใจไทย แต่ผมมองว่า ผมมี 2 ทางเลือก คือ ประชาธิปัตย์ กับ ภูมิใจไทย ซึ่งเขต 1 เขต 2 จังหวัดตรัง ก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรค ผมค่อนข้างพอใจ แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่า ถ้ามีสาทิตย์ (วงศ์หนองเตย) ต้องไม่มีสมชาย ผมชัดเจน เพราะเวลาเราขัดแย้งกัน ไม่มีใครไกล่เกลี่ยเลย ปล่อยให้เราสู้กันเองวันนี้เป็นโจทย์ที่ยากสักหน่อย แต่ถ้าคุณอภิสิทธิ์มาผมก็สนับสนุนเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสม และหากมีสาทิตย์ สมชายจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือไม่ก็อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งหนึ่ง” นายสมชาย กล่าว
เมื่อถามว่า หากไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเท่ากับว่า จ.ตรัง เป็นของภูมิใจไทยยกทีมใช่หรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะในจังหวัดตรังเราก็เหนียวแน่น อาจจะคนละพรรคแต่ละเราก็พวกเดียวกันทั้ง 4 คน
ต่อข้อถามว่า ทำไมนายเฉลิมชัยจึงอยู่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ นายสมชาย กล่าวว่า นายเฉลิมชัย น่าจะคับแค้นใจ นอนและไปนอนอยู่ที่จังหวัดประจวบ 10 วัน แล้วตัดสินใจลาออกโดยไม่บอกใครเลย เพราะถ้ามีคนรู้ก็จะออกไม่ได้ลาออก แต่ตอนนี้เห็นหน้าตาสดใส แสดงว่าสบายใจ และเป็นห่วงน้องๆ สส.หลายคนที่ดูแลอยู่ว่าจะอยู่อย่างไรขอเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วจะชัดเจน
ต่อข้อถามว่า อะไรที่ทำให้นายเฉลิมชัยแค้นใจมากๆ หรือแค้นใจ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา รักษาการเลขาธิการพรรค นายสมชาย กล่าวว่า น่าจะมีส่วนด้วย เพราะบางทีหากเดินไปก็ลำบาก บางคนบอกว่า “หน่อแก่กว่าลำ” ก็ลำบาก
เมื่อถามอีกว่า มีข่าวว่า นายเดชอิศม์ จะยกทีมกับพรรคกล้าธรรม หากเป็นเช่นนี้นายเฉลิมชัยก็ไม่ไปพรรคกล้าธรรม ใช่หรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ก็ไม่แน่อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้
เมื่อถามว่า นายเฉลิมชัย ยังคุมเสียง สส.พรรคประชาธิปัตย์ อยู่กี่คน นายสมชาย กล่าวว่า ทั้ง สส.ส่วนใหญ่และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค นายเฉลิมชัย ยังคุมได้ เพราะทั้ง ประธานสาขาพรรค และตัวแทนจังหวัด ยังเป็นคนของนายเฉลิมชัยอยู่ ตนคิดว่าน่าจะ 80% ที่อยู่กับนายเฉลิมชัย โดยมี สส.อยู่ในมือประมาณ 18 คน เมื่อหัก สส. งูเห่า และผู้ใหญ่ของพรรคแล้ว ดังนั้น ต้องดูว่านายเฉลิมชัยจะมอบเสียงนี้ให้ใคร แต่ดูเหมือนชัดเจนแล้วมอบให้นายอภิสิทธิ์ ทำให้โอกาสของนายอภิสิทธิ์จะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคมีสูง
เมื่อถามว่า ถ้านายอภิสิทธิ์รีเทิร์นเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว ใครจะเป็นเลขาธิการพรรค นายสมชาย กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจ อาจจะเป็น นางนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง) หรือใคร ก็มีตัวเลือกหลายตัว แต่ดูเหมือนนายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช รักษาการรองหัวหน้าพรรค เขายังอยู่ประชาธิปัตย์ และเขาก็เชียร์นายอภิสิทธิ์เหมือนกัน
ต่อข้อถามว่า นายชัยชนะ อยู่กลุ่มเดียวกับนายเดชอิศม์ ใช่หรือไม่ หรือต่างคนต่างเดิน นายสมชาย กล่าวว่า คงไม่ตามกันไป เพราะ นายชัยชนะ ก็มีแนวคิดเป็นของตัวเอง และยืนยันว่า ยังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ แต่จะมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นเลขาธิการพรรค แล้วจะอยู่ที่เดิม แต่ถ้าไม่ได้เลขาธิการพรรฯ ก็ไม่แน่เหมือนกัน อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ เพราะการเมืองช่วงนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องดูกันวันต่อวัน แต่ของตนชัดเจนไม่มีอย่างอื่น