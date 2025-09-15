ปชป.ถกกก.บห.รักษาการ 18 ก.ย. เคาะวันเลือกหน.ใหม่ ”สาทิตย์-ศิริโชค“ หนุน “มาร์ค” บอกเจ้าตัวตอบรับ

ปชป.เรียกประชุมกก.บห.รักษาการ 18 ก.ย. เคาะวันเลือกหน.พรรคใหม่ ”สาทิตย์-ศิริโชค“ หนุน “มาร์ค” คืนเก้าอี้ เผย เจ้าตัวตอบรับ เชื่อคืนความหวัง-ฟื้นภาพลักษณ์ อดีตวอลเปเปอร์รับ การเมืองเปลี่ยนไปมาก ต้องทุ่มเทเสียสละและทำให้ปชช.อยู่ดีกินดี ก่อนอุดมการณ์จะกลับมา
วันที่ (15 ก.ย.) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตอบรับที่จะกลับมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง หลังนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ประกาศลาออก และต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
นายสาทิตย์กล่าวว่า การกลับมาของนายอภิสิทธิ์ถือเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้กับสมาชิกพรรค หลังเผชิญปัญหาความขัดแย้งและความท้าทายทางการเมือง เชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากประชาชนให้กลับคืนมา
ขณะที่นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่า การหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบรรยากาศการเมืองเปลี่ยนไปมาก การเลือกตั้งต้องใช้เงินสูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจย่ำแย่ สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้ประชาชนไม่ยึดอุดมการณ์ทางการเมืองมากนัก แต่เน้นปัญหาปากท้องเป็นหลัก
นายศิริโชคย้ำว่า แม้การฟื้นฟูพรรคต้องใช้เวลา แต่ยอมรับว่า นายอภิสิทธิ์เป็นหนึ่งในคนที่เหมาะสมกับการนำพรรคและประเทศ เนื่องจากยึดมั่นอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์มาตลอด มีความพร้อมรอบด้าน หากแต่ต้องทุ่มเทและเสียสละมากพอสมควร
“อยากเห็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์กลับมา แต่ต้องใช้เวลา นี่คือโจทย์ที่ท้าทายของผู้สมัคร ส.ส. ว่าจะชนะใจประชาชนได้หรือไม่ จึงต้องมีคนอุทิศตนและเสียสละจริง ๆ เชื่อว่ามีนักการเมือง ปชป.จำนวนมากยังพร้อมฟื้นฟูพรรค ไม่อยากเห็นพรรคตกต่ำ” นายศิริโชค กล่าว
ด้านนายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ว่า ในวันที่ 18 ก.ย.เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ชุดรักษาการ เพื่อพิจารณา วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เลือก กก.บห.พรรคชุดใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่าการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ คนที่ต้องการสมัคร ข้อบังคับพรรคเปิดกว้าง ให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรมีโอกาสมากขึ้น
นายธนิตพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทั้งกรรมการ และสาขา ก็มีสัญญาณกระตือรือร้นมาก ในการที่จะมีผู้บริหารพรรคชุดใหม่ และหัวหน้าพรรคคนใหม่ เหมือนกับเป็นความหวังของพรรคฯที่จะเลือกคนมานำทัพ ทั้งเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ทั้งนี้ทุกอย่างจึงต้องมีการตัดสินใจเร็วไม่เช่นนั้นจะไม่ทันการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น โดยคาดว่าจะได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ปลายเดือนตุลาคมนี้