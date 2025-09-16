"ชัยชนะ" ชี้หน.ปชป.ต้องเข้าใจการเมืองปัจจุบันใช้วิกฤตฟื้นพรรค หนุน "มาร์ค" ศิษย์เก่า-อุดมการณ์ใกล้ส่อร่วม

“ชัยชนะ” ชี้ หน.ปชป. คนใหม่ต้องเข้าใจการเมืองยุคปัจจุบัน ใช้วิกฤตเป็นโอกาสฟื้นพรรคแย้มศิษย์เก่า-คนอุดมการณ์ใกล้เคียงพร้อมคืนพรรค เชื่อเลือกตั้งรอบหน้าจะเป็นศึกแข่งขันทางความคิด รับ “อภิสิทธิ์” เหมาะหวนนั่งย้ำ ปชป.ไม่มีกลุ่ม มั่นใจเอกภาพคือพลังพรรค 80 ปี
วันนี้ (16ก.ย ) นายชัยชนะ เดชเดโช รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวก่อนการประชุม สส.พรรค ประชาธิปัตย์วันนี้ กล่าวถึงสถานการณ์ของพรรคที่ควรจะมีหัวหน้าพรรคคนใหม่ลักษณะอย่างไร ว่าพรรคเราเปิดกว้างให้คนที่มีคุณสมบัติมาสมัครได้อยู่แล้ว แต่วันนี้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง สส.ในพรรคก็ต้องมีการพูดคุยกัน และพรรคประชาธิปัตย์เราเป็นสถาบันทางการเมืองอยู่มา 80 ปี เปลี่ยนตามยุคตามสมัยไป ต้องยอมรับและเข้าใจการเมืองในปัจจุบัน
นายชัยขนะกล่าวว่าระหว่างที่เป็นวิกฤตการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ก็ควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นโอกาสทางการเมืองใหม่ ทั้งนี้ตนได้มีการเชิญชวนคนเก่าที่ได้ออกจากพรรคไปก่อนหน้านี้ กลับมาเข้าพรรค เพื่อมาฟื้นฟูพรรคด้วยกัน และเปิดโอกาสต้อนรับให้บุคคลที่มีอุดมการคล้ายคลึงกับพรรคประชาธิปัตย์ ให้มาทำกิจกรรม และคิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นการแข่งขันทางความคิด เพราะฉะนั้นการนำเสนอนโยบายก็ดี สิ่งที่เราทำก็มีผลงานในอดีตดี และในอนาคตก็มาพร้อมกับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งข้างหน้า
“สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือตลอดก็คืออุดมการทางการเมือง สัจจังเว อมตะวาจา ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันการเมืองที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ทุกคน และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นไม่มีใครคนใดเป็นเจ้าของพรรค และขอให้รอดูว่าภายในหนึ่งเดือนเราจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ และตนเชื่อมั่นว่าพรรคจะดีขึ้นแน่นอน ส่วนวันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าจะมีคนเก่าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นแน่นอนและมาเรื่อยๆ”
ส่วนที่มีกระแสว่าอยากให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้น ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ นั้นเป็นคนที่มีความสามารถ และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค และเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยที่เป็นบุคคลต้นแบบ มีอุดมการการรักษาสัจจะคำพูด ก็มีความเหมาะสมที่จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค โดยตนได้มีการพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์อยู่ตลอด มีการพบกันทานข้าวและกินกาแฟร่วมกัน เป็นเรื่องปกติ
นอกจากนี้ก็ยังมีนายกรณ์ จาติกวณิช และนางวทันยา บุญนาค รวมถึงคนอื่นๆซึ่งก็มีความเหมาะสมเช่นกัน แต่ขอให้รอดูว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาได้ คือสามัคคีคือพลัง ความมีเอกภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราเดินทางมา 80 ปีเราทราบดีว่าอะไรเป็นอะไร การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นั่นคือการสร้างพลังของพรรคมากขึ้น ตนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้ว
ส่วนนายเฉลิมชัย ก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคทำงานให้กับพรรคมีความรักต่อพรรค และยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค และบอกว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจึงขอตัวไปดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งนายเฉลิมชัยก็ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับตน และยืนยันว่าไม่ไปไหนอยู่กับพรรคเหมือนเดิม ทั้งนี้อนาคตหากมีหัวหน้าพรรคคนใหม่ กรรมการบริหารพรรคคนใหม่ เราก็ต้องดูว่ามีการฟอร์มทีมอย่างไร นโยบายทิศทางในการนำพาพรรค ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ 4 เดือนว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม
เมื่อถามว่ากลุ่มสส. นครศรีธรรมราช ของนายชัยชนะจะโหวตหนุนในอภิสิทธิ์นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้น นายชัยชนะ ย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีกลุ่ม อย่าคิดว่าเป็นกลุ่มคนนั้นหรือกลุ่มคนนี้ยืนยันว่าไม่มี เราอยู่ภายใต้พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ ในส่วนของตนนั้น มองว่านายอภิสิทธิ์นั้นมีความเหมาะสม ส่วนสส. คนอื่นมองอย่างไรก็ต้องไปถามคนนั้นๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่า บุคคลที่ตนได้กล่าวมา ใครจะเป็นบุคคลที่เสนอตัวรับสมัครหัวหน้าพรรค ก็ขอให้ไปถามเจ้าตัวเอง เพราะตนไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ แล้ว เครดิต ของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เรามีอยู่ และนักการเมืองที่เราอยู่ในปัจจุบัน ที่เป็นผู้นำพรรค ท่านเป็นคนดีที่ไม่แพ้คนอื่น
เมื่อถามว่ากรณีที่นายชัยชนะนั้นได้มีการโพสต์รูปทานกาแฟร่วมกับนายกรณ์ จาติกวณิช นั้น ได้มีการเชิญกลับเข้าพรรค หรือไม่นั้น นายชัยชนะกล่าวว่าตนกับนายกรณ์มีความผูกพันกันอยู่แล้ว เจอหน้ากันบ่อย การพูดคุยกันปฎิเสธไม่ได้ ในเมื่อนายกรณ์ไม่ได้สังกัดพรรคไหน ก็ต้องเชิญกลับมาพรรค เพราะนายกรณ์เติบโตจากพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตรัฐมนตรีคลัง มีความเข้าใจทางเศรษฐกิจ และเป็นคนทันสมัย จึงเชิญชวนให้กลับมาช่วยพรรค มาดูแลทีมเศรษฐกิจพรรค แต่ตัวของนายกรณ์ นั้นบอกกับตนว่าต้องการจะวางมือทางการเมือง แต่ต้นก็มองว่าแม้จะวางมือก็สามารถเข้ามาช่วยงานพรรคได้ การที่ตนไปทานกาแฟกับนายกรณ์นั้นตนยืนยันว่า เวลานั้นตนยังไม่รู้ว่านายเฉลิมชัย ล่าออก และไม่มีนัยยะทางการเมือง เปลี่ยนแต่การแลกเปลี่ยนนักการเมือง นอกจากการพูดคุยเรื่องส่วนตัวก็ต้องคุยเรื่องการเมือง เพราะไม่งั้นก็จะไม่มีอรรถรส ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้คุยหลายคน
ส่วนนายกรณ์ตอบกลับว่าจะกลับมาหรือไม่นั้น นายชัยชนะกล่าวว่าเอาเป็นว่า จิตใจและหัวใจของนายกรณ์อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว ตัวอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนสำคัญกว่า และหลังจากนี้ตนจะไปกินข้าวกับคนอื่นจึงขอให้รอดูต่อจากนี้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายชัยชนะ ต้องการสมัครตำแหน่งเลขาธิการพรรคนั้น นายชัยชนะเผยว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรค นั้นสมัครไม่ได้ เป็นการแต่งตั้งด้วยการเสนอชื่อ โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งตนคิดว่าคนที่เป็นเลขาธิการพรรคนั้น ก็ต้องดูว่าหัวหน้าพรรคคนนั้น จะเสนอชื่อใคร
ส่วนที่บอกว่าจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนั้นมีใครบ้าง นายชัยชนะเผยว่าตอนนี้ก็มีคนมาสมัครเยอะแยะ ส่วน นายถาวร เสนเนียม อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยลาออกไปก่อนหน้านี้ รวมถึงนายกรณ์ด้วยเช่นเดียวกัน ก็บอกว่าจะกลับมา ส่วนตอนนี้กำลังรอดูสถานการณ์อยู่เช่นเดียวกันดังนั้นก็เหมือนละครไทยก็ขอให้รอดูบอกไปก็ไม่สนุก บอกไปทุกตอน ก็ไม่มีคนติดตาม