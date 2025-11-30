สลด! พ่อเพิ่งจัดงานบวชลูกชายนอนแข็งตายในบ้าน คาดอากาศหนาวจัด ทำหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

บุรีรัมย์ - สุดสลดพ่อวัย 57 ชาว อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพิ่งจัดงานบวชลูกชายเสร็จอีกวันพบนอนแข็งตายบนบ้าน ภรรยาเผยสามียิ้มมีความสุขดีใจเห็นลูกบวชได้ทดแทนคุณบุพการี ด้านลูกชายเผยทั้งน้ำตาไม่คิดจะสูญเสียพ่อทั้งที่เพิ่งห่มผ้าเหลืองได้แค่วันเดียว คาดเพราะอากาศหนาวจัดประกอบกับโรคประจำตัวความดันสูง อาจทำให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
วันนี้ (30 พ.ย.68) ได้เกิดเหตุสลดหลังญาติไปพบศพ นายประยงค์ เนาวบุตร อายุ 57 ปี นอนเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 2 บ้านหนองโพธ์ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในสภาพตัวแข็งมีผ้าห่มคลุมถึงคอ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย ซึ่งครอบครัวและญาติคาดว่าน่าจะเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงกลางคืน อุณหภูมิอยู่ที่ 11 องศาเซลเซียล ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวความดันสูง จึงทำให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน แต่ที่น่าเศร้าสลดใจและสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก คือ นายประยงค์ ผู้เสียชีวิตเพิ่งจัดงานบวชให้กับลูกชายเสร็จ และลูกชายเพิ่งจะห่มผ้าเหลืองได้แค่วันเดียว ก็มาเสียชีวิต
สอบถามนางเชน ดำเอี่ยมดี อายุ 54 ปี ภรรยาผู้ตาย พูดทั้งน้ำตาว่า ปกติจะเห็นสามีเปิดทีวีดูแต่วันนี้ไม่เห็น จึงได้ถามหลานว่าเห็นตาเผือก (หมายถึงสามี) บ้างมั้ย หลานบอกว่าไม่เห็น ตนจึงขึ้นไปดูบนบ้านก็พบว่าสามีนอนห่มผ้าอยู่ แต่เรียกไม่ตอบพอไปจับดูก็พบว่านอนตัวแข็งไม่หายใจแล้ว ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่ตะโกนเรียกญาติพี่น้องให้มาช่วยดู
เมื่อวานที่จัดงานบวชลูกชายเห็นสามีดูมีความสุขมากคุยกับญาติพี่น้องด้วยรอยยิ้มสนุกสนาน ไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไร ก็ไม่คิดว่าสามีจะมาจากไปทั้งที่เพิ่งได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกชายที่บวชทดแทนคุณพ่อแม่ได้แค่วันเดียว ก็เสียใจ
ด้าน พระศรายุทธ์ เนาวบุตร อายุ 27 ปี พระลูกชาย เล่าทั้งน้ำตาว่า เมื่อวานได้คุยพ่อก็ยังถามพ่ออยู่เลยว่า จัดงานบวชหมดเงินเยอะมั้ย พ่อมีหนี้จากการจัดงานบวชหรือไม่ แต่ไม่คิดว่าจะเป็นการคุยกับพ่อครั้งสุดท้าย เพราะวันต่อมาแม่โทร.ไปบอกก็ตกใจรีบเดินทางกลับมาบ้าน ก็ไม่คิดว่าพ่อจะจากไปเร็วแบบนี้
ส่วนสาเหตุคิดว่าอาจจะเพราะอากาศหนาวเย็นจัดในตอนกลางคืน ประกอบกับพ่อก็มีโรคความดันด้วย ก็อาจทำให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เพราะคืนแรกที่บวชนอนไม่หลับเพราะอากาศเย็นมากห่มผ้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอุ่น แต่ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ทางครอบครัวได้ให้หน่วยกู้ภัยทางหลวงบุรีรัมย์ นำร่างของพ่อไปที่วัดในหมู่บ้าน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีต่อไป