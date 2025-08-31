ควายคลั่ง! ขวิดเจ้าของไส้ทะลักดับคาริมสระน้ำ ญาติประกาศขายหวั่นก่อเหตุสลดซ้ำ

บุรีรัมย์- ควายคลั่งขวิดเจ้าของไส้ทะลักเสียชีวิต ขณะจูงไปลงน้ำในสระ ญาติประกาศขายหวั่นทำร้ายคนในครอบครัวและชาวบ้านบาดเจ็บเสียชีวิตซ้ำอีกเผยไม่รู้สาเหตุที่คลั่งเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีอาการผิดปกติหรือทำร้ายใคร
วันนี้ (31 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.วีรวุฒิ รัตน์ประโคน รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุควายชนเจ้าของเสียชีวิต ที่บริเวณริมสระน้ำสาธารณประโยชน์ (สระสามเหลี่ยม) บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 13 ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จึงได้ประสานหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ และแพทย์เวรโรงพยาบาลนางรอง ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่างนายวสันต์ ก่อมกามิน อายุ 59 ปี นอนหงายเสียชีวิตอยู่ริมสระน้ำ ในสภาพไส้ทะลักออกมาข้างนอก และบริเวณศีรษะมีแผลฉกรรจ์ขนาดใหญ่ สร้างความสลดใจให้กับญาติและชาวบ้านที่ไปมุงดูศพ ไม่คาดคิดว่าควายที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจะขวิดเจ้าของเสียชีวิต
ส่วนควายตัวที่ก่อเหตุขวิดเจ้าของเสียชีวิต เป็นควายเพศผู้ อายุ 5 ปี ซึ่งทางญาติได้ไล่ต้อนไปเข้าคอกไว้ก่อน เพราะเกรงว่าควายตัวดังกล่าวอาจจะคลั่งไปไล่ขวิดชาวบ้านคนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีก
จากการสอบถามนายบาว และนายป้อ ชาวบ้านที่มาเจอผู้เสียชีวิต เล่าว่า ขณะพากันไปสูบน้ำที่สระใกล้จุดเกิดเหตุ ก็ไปเห็นนายวสันต์ นอนเสียชีวิตอยู่ริมสระน้ำแล้วในสภาพไส้ทะลักและศีรษะมีแผลขนาดใหญ่ แต่ไม่เห็นตอนที่ควายไล่ขวิด จึงได้แจ้งญาติผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ ที่ผ่านมาก็เห็นผู้ตายนำควายมาเลี้ยงและลงเล่นน้ำในสระดังกล่าวทุกวัน ก็ไม่เคยเห็นมีอะไรผิดปกติ และไม่เคยเห็นควายมีอาการดุร้ายก็ดูปกติ แต่ไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นควายถึงได้ขวิดจนเสียชีวิต
ด้าน นางสมบูรณ์ กล่อมกามิฬ พี่สาวผู้เสียชีวิต เล่าว่า ตนเลี้ยงควาย 6 ตัว ส่วนน้องชายเลี้ยง 2 ตัว ซึ่งควายตัวที่ก่อเหตุทำร้ายน้องชายเสียชีวิต น้องชายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรวันนี้ควายตัวดังกล่าวถึงได้ขวิดน้องชายเสียชีวิต ทั้งที่ๆ ผ่านมา ไม่เคยเห็นมีอาการดุร้ายหรือทำร้ายใครมาก่อน
หลังจากเกิดเหตุสลดครั้งนี้ ทางครอบครัวก็จะขายควายตัวดังกล่าว แต่ตอนนี้มีคนให้ราคาแค่ 3 หมื่นกว่าซึ่งราคายังต่ำเพราะเลี้ยงมาหลายปีแล้ว ก็อยากจะได้ราคาสัก 5 หมื่นบาทก็จะขาย เพราะถ้าเลี้ยงไว้ก็ไม่รู้จะทำร้ายคนในครอบครัว หรือชาวบ้านอีกหรือไม่
ด้าน นางอุดมพร สิงห์วงศ์ น้องสาวผู้ตาย เล่าว่า พี่ชาย จะไปเลี้ยงควายเป็นประจำ พี่น้องทุกคนก็เลี้ยงควายกันหมด โดยปกติแล้วพี่จะออกไปเลี้ยงควาย จะเอาควายมากินน้ำและลงน้ำบริเวณสระน้ำแห่งนี้เป็นประจำ แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรควายที่พี่ชายเลี้ยงไว้จะทำร้ายพี่ชายเสียชีวิต ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมีอาการดุร้ายเลย พอรู้ข่าวว่าพี่ชายถูกควายขวิดเสียชีวิตก็ตกใจ
ญาติไม่มีใครติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากควายตัวที่ก่อเหตุก็เป็นควายของผู้เสียชีวิตเอง เจ้าหน้าที่จึงได้มอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีต่อไป