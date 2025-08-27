เสียงตูมสนั่น! คนเก็บของเก่าเคราะห์ร้าย แงะกระป๋องแก๊สเก่าระเบิดอัดอก ดับคาที่

นครปฐม - ชาวบ้านนครปฐมแตกตื่น เสียงระเบิดดังสนั่นกลางป่าดงกระถิน ก่อนพบศพชายเร่ร่อนเก็บของเก่า ถูกแรงอัดจากกระป๋องแก๊สแบบพกพาเก่า เสียชีวิตทันที ตำรวจเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
วันนี้( 27 ส.ค.) ร.ต.อ.เสริมสิริ แต่งตั้ง พนักงานสอบสวนเวร สภ.เมืองนครปฐม ได้รับแจ้งเหตุระเบิดภายในป่าดงกระถิน ริมถนนเพชรเกษม เขตอำเภอเมืองนครปฐม และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนเดินทางตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม ชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง 200 เมตร ภายในพบบริเวณที่มีร่องรอยการระเบิด และพบศพชายเร่ร่อนทราบชื่อคือนายสาโรจน์ (ไม่ทราบนามสกุล) นอนเสียชีวิตอยู่กับพื้น สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน ใบหน้าและลำตัวมีเขม่าควันดำติดแน่น ที่หน้าอกซ้ายพบบาดแผลคล้ายถูกแรงอัดจากการระเบิด โดยรอบพบเศษกระป๋องแก๊สแบบพกพากระจายเกลื่อน และมีรถจักรยานพ่วงท้ายสำหรับบรรทุกของเก่าจอดอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ คาดว่าเป็นของผู้ตาย
จากการสอบถาม นายสุชน บัวเจริญ อายุ 54 ปี เพื่อนร่วมอาชีพเก็บของเก่า เล่าว่า เมื่อช่วงเช้าประมาณ 06.00 น. ยังพูดคุยกับผู้ตายตามปกติ ก่อนจะแยกย้ายกันไปหาของเก่าในละแวกเดียวกัน กระทั่งได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นจากป่าดงกระถิน จึงรีบวิ่งเข้ามาดู และพบว่านายสาโรจน์เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีเศษกระป๋องแก๊สตกอยู่รอบตัว
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า ผู้ตายอาจเก็บกระป๋องแก๊สแบบพกพาที่หมดอายุหรือชำรุดมา แล้วพยายามงัดแงะเพื่อตรวจสอบว่ายังใช้ได้หรือไม่ แต่กระป๋องยังคงมีแก๊สเหลืออยู่เต็ม เมื่อถูกงัดแงะจึงเกิดระเบิดแรงอัดจนกระเด็นใส่อกผู้ตายอย่างจัง ทำให้เสียชีวิตทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ และนำร่างส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป