วัดห้วยมงคลคึกคัก! พุทธศาสนิกชนแห่ห่มผ้า “หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่” สุดยิ่งใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์ – ททท.ร่วมวัดห้วยมงคลจัดพิธีห่มผ้า “หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. คึกคักด้วยพลังศรัทธา พร้อมแจกวัตถุมงคลและจัดโรงทานต้อนรับนักท่องเที่ยว
วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คึกคักเป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่าพันคนหลั่งไหลร่วมพิธี “ห่มผ้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่” ครั้งที่ 12 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา 12 สิงหาคม 2568
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพระพิศาลสิทธิคุณ (ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสโร) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้แทนภาครัฐ–เอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานมีโรงทานอาหารและเครื่องดื่มบริการผู้ร่วมงาน พร้อมแจก “หลวงปู่ทวดเนื้อว่านทรงหลังเตารีด” ที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากวัดสุทัศน์ฯ และวัดพะโคะ จ.สงขลา เชื่อว่ามีอานุภาพ “คุ้มครอง–เสริมบารมี–เมตตามหานิยม” ให้ผู้ร่วมงานนำกลับไปบูชา
ก่อนเข้าสู่พิธีห่มผ้า ผู้เข้าร่วมได้ชมการแสดงฟ้อนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น เทศบาลนครหัวหิน จากนั้นคณะสงฆ์นำผู้ร่วมงานจับชายผ้าเหลืองกว้าง 3 เมตร ยาว 247 เมตร เดินเวียนทักษิณารอบองค์หลวงปู่ทวด 3 รอบ ท่ามกลางบรรยากาศศรัทธาอันล้นหลาม
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา แต่ยังช่วยตอกย้ำจุดหมายยอดนิยมอย่าง “หัวหิน” และเชื่อมโยงการเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวใกล้เคียง พร้อมกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจและชุมชนท้องถิ่นในช่วงวันหยุดยาว