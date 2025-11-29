(คลิป)อดีตนายอำเภอเมืองสรวงถูกจับเอี่ยวค้าไม้พะยูงเถื่อน ก่อนคดีหมดอายุความแค่ 3 วัน ขณะข้ามฝั่งมาจากลาว

นครพนม – ตม.นครพรพนมรวบตัวอดีตนายอำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด หนีคดี ม.157 เอี่ยวกระบวนการค้าไม้พะยูงเถื่อน เผยอายุความจะสิ้นสุดลงแค่อีก 3 วันข้างหน้าแต่มาถูกซ้อนแผนล่อให้ข้ามกลับจากลาวแล้วดักจับขณะเข้าด่าน ตม.นครพนม
เวลาประมาณ 20.00 น. คืนที่ผ่านมา(27พ.ย.)เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม นำโดย พ.ต.อ.ภัทรพงศ์ อินวรรณา ผกก.ตม.นครพนม เข้าควบคุมตัว นายสมยศ รักษกุลวิทยา อายุ 69 ปี อดีตนายอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จากเหตุทุจริตออกเอกสารรับรองการเคลื่อนย้ายไม้พะยูง เมื่อปี 2553
คดีดังกล่าวจะครบอายุความ 15 ปีในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ทำให้การจับกุมครั้งนี้เป็น “โค้งสุดท้าย” ก่อนหมดอายุความเพียง 3 วัน
โดยการการจับกุมครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ได้รับแจ้งข้อมูลว่า นายสมยศได้หลบหนีออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านมิตรภาพ 3 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ ตม.นครพนม จึงประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตม.ลาว พร้อมติดต่อญาติให้ช่วยเกลี้ยกล่อม ก่อนวางแผนให้ผู้ต้องหากลับเข้ามาในไทย และรวบทันทีที่หน้าด่าน ร่วมสอบสวนโดยทีมชุดสืบสวน ตม.นครพนม และ ป.ป.ช. ได้แก่
ร.ต.อ.วิชาญ สีสมบัติ ร.ต.อ.อดิเรก ศรีหาคลัง ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ สุนทโรจน์ ร.ต.ต.หญิง ภัทรชนก ศรีลาพัฒน์ รอง สว.ตม.นครพนม ร.ต.อ.สุทธิชัย รพัสันติ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ รวมถึงผู้บริหารจาก ป.ป.ช. ได้แก่ นายศรัทธา กอบกุลบุญสิริ ผอ.ป.ป.ช.ขอนแก่น นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายธันยพัฒน์ ประมวลวิทย์ ผอ.ป.ป.ช.นครพนม นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผอ.กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว
อย่าไรก็ตาม ระหว่างอ่านหมายจับ มีหญิงคนหนึ่งเดินทางมากับรถตู้ อ้างเป็นญาติผู้ต้องหา ตรวจสอบพบว่าเป็นอดีตครูโรงเรียนในเทศบาลเมืองนครพนม และเป็นผู้เดินทางข้ามไปลาวพร้อมนายสมยศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ก่อนเดินทางกลับมาเพียงลำพังในวันเดียวกัน
สำหรับพฤติการณ์ทุจริตของผู้ต้องหารายนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสรวง นายสมยศได้ลงนามรับรองการเคลื่อนย้ายไม้พะยูงให้ผู้ร้อง ทั้งที่ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ตรวจเอกสารสิทธิ ไม่ได้ประทับตราไม้ตามระเบียบป่าไม้ไม่ได้ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินลงนามยืนยัน และยัง ใช้อำนาจแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งที่ไม่มีอำนาจยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ยื่นคำร้อง ไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไม้มี “วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์”ไม้พะยูงกว่า 49 ต้น ไหลเข้านครพนม เตรียมส่งขายข้ามโขง ตรวจสอบพบไม้พะยูง 49 ต้น ที่ออกเอกสารรับรองโดยนายสมยศอย่างมิชอบ ถูกลำเลียงเข้าสู่ จ.นครพนม พักไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนบ้านท่าควาย ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
การสืบสวนยังพบว่า ไม้ชุดอื่น ๆ ที่ถูกตรวจยึดในช่วงเวลานั้น ล้วนมีพฤติการณ์ “สวมสิทธิ์” โดยมีข้าราชการระดับนายอำเภอให้ความร่วมมือในการออกหนังสือรับรอง การกระทำทั้งหมดจึงเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
ทั้งนี้หลังเกษียณ นายสมยศใช้ชีวิตปกติ กระทั่งทราบว่าใกล้มีการออกหมายจับ จึงหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน แต่สุดท้ายถูกซ้อนแผนจับกุมก่อนครบอายุความเพียงเส้นยาแดงผ่าแปด