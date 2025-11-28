ป.ป.ช.จับมือตร. รวบอดีตนายอำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด ปมเซ็นอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้พะยูงทั้งที่ไร้อำนาจ

ป.ป.ช.จับมือตร. จับอดีตนายอำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด ปมเซ็นอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้พะยูงทั้งที่ไม่มีอำนาจ หลังหลบหนีมากบดานที่นครพนม เหตุตั้งแต่ปี 53
วันนี้ (28 พ.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนฯ 2 งานสืบสวนคดีทุจริต ภาค 4 และนักสืบสวนคดีทุจริตประจำจังหวัดนครพนม สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจ ภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมกันนำหมายค้นของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ ค.6/2568 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ตรวจค้นบ้านเลขที่ 145/45 ถนนประชาร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามตัวนายสมยศ รักษกุลวิทยา บุคคลตามหมายจับของศาลอาญา คดีทุจริตฯ ภาค 4 ที่ 33/2568 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
พฤติการณ์แห่งคดี กล่าวคือ เมื่อครั้งผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาอนุญาตและลงนามในหนังสือรับรองการเคลื่อนย้ายไม้พะยูง ที่ 11/2553 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2553 จำนวน 49 ต้น จากจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นการออกหนังสืออนุญาต เคลื่อนย้ายไม้พะยูงข้ามเขตจังหวัด โดยจะต้องดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309/ ว 750 ลงวันที่ 2 ส.ค.20 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ 0704(3)/4244 ลงวันที่ 16 ก.พ.30 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0404/ว 1212 ลงวันที่ 28 ต.ค. 30 โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการเคลื่อนย้าย ไม้ได้เฉพาะกรณีการนำไม้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น ส่วนเพื่อการค้าห้ามมิให้มีการตรวจสอบออกหนังสือรับรอง โดยการออกหนังสือรับรองการเคลื่อนย้าย ภายในเขตจังหวัดกำหนดให้เป็นอำนาจของนายอำเภอในท้องที่นั้นเป็นผู้มีอำนาจ ส่วนกรณีเคลื่อนย้ายข้ามเขต จังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่มีการขออนุญาต ซึ่งนายสมยศฯ ได้ออกหนังสือรับรองการเคลื่อนย้ายไม้พะยูงโดยที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ ทั้งยังเป็นการออกหนังสือรับรองโดยฝ่าฝืน ต่อระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งส่งผลให้ไม้พะยูงที่ทำการเคลื่อนย้ายดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบและจับกุมหลายครั้ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ฯ สืบสวนจนทราบว่านายสมยศฯ ได้หลบหนีมาหลบซ่อนตัวในพื้นที่ จังหวัดนครพนม จึงได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านเลขที่ 145/45 เพื่อพบตัวนายสมยศฯ บุคคลตามหมายจับ ของศาลอาญาคดีทุจริตฯ แต่นายสมยศฯ รู้ตัวจึงได้หลบหนีออกจากบ้านดังกล่าว จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ฯ ได้สืบสวนติดตามจับกุมตัวนายสมยศฯ ได้บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดตรวจสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม และนำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 เพื่อฟ้องต่อศาล อาญาคดีทุจริตฯ ต่อไป