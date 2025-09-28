ม.นครพนมโชว์เรือไฟลำแรกเปิดมหกรรมไหลเรือไฟโลก ปี 68 ประดับตะเกียงไฟมากถึง 5,999 ดวง

นครพนม-ม.นครพนมจัดแสดง “เรือไฟโชว์” ลำแรก เปิดม่านงานมหกรรมไหลเรือไฟโลก ประจำปี2568 เป็นเรือไฟที่รังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ยาวทั้งสิ้น52 เมตร สูง15 เมตร ประดับด้วยตะเกียงไฟมากถึง5,999 ดวง ส่องแสงเจิดจ้าเปล่งประกายดุจแสงศรัทธา ท่ามกลางสายน้ำโขงยามราตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 27 กันยายน 2568 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยนครพนมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 และ ปล่อยเรือไฟโชว์ลำแรก ในงาน มหกรรมไหลเรือไฟโลก จังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ซุ้มวิถีคนเรือไฟ เทศบาลเมืองนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม (บริเวณหน้าโรงเรียนสุนทรวิจิตร) ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม
ภายในพิธีมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดสร้าง เรือไฟโชว์มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครพนม และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมถึงผู้สนับสนุนการจัดสร้าง ซุ้มวิถีคนเรือไฟ ได้แก่ เทศบาลเมืองนครพนม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับการถ่ายทอดสดการแสดงเรือไฟ พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่ม AIS จำนวน 6,000 ขวด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธวัชชัย กล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้นำศักยภาพของบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ซึ่งเป็น Soft Power สำคัญของจังหวัดนครพนม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงสู่ระดับสากล พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนให้การจัดสร้าง “เรือไฟโชว์มหาวิทยาลัยนครพนม” สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
สำหรับ เรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา มีความยาวทั้งสิ้น 52 เมตร และสูง 15 เมตร ประดับประดาด้วยดวงประทีปหรือตะเกียงไฟมากถึง 5,999 ดวง ส่องแสงเจิดจ้าเปล่งประกายดุจแสงศรัทธา ท่ามกลางสายน้ำโขงยามราตรี
การออกแบบเรือไฟครั้งนี้เกิดจาก แนวคิดของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการกำหนดทิศทางและสื่อความหมายของลวดลายให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ตลอดจนความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมี นายพนิต แพงดี (นิก) ช่างศิลป์นครพนม ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพื้นถิ่น เป็นผู้ออกแบบและถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวอย่างประณีตลงบนเรือไฟ
ลวดลายเรือไฟปีนี้เน้นการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง ตัวเรือจำลองเป็น เรือสุพรรณหงส์ อันงดงามโอ่อ่า ภายในประกอบด้วยสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าหลากหลาย ได้แก่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานอย่างสง่างาม
โดยมี องค์พระธาตุพนม ส่องรัศมีแห่งศรัทธาอยู่ระหว่างกลาง แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ มีพญาศรีสัตตนาคราช สัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธา ความเชื่อ และการคุ้มครองของชุมชนสองฝั่งแม่น้ำโขง ภาพหอประชุมวชิรบพิตร มหาวิทยาลัยนครพนม อันเป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า “หอประชุมที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระบรมราชบพิตร” อันเป็นเกียรติยศสูงสุดของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังปรากฏสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมข้อความ “มหาวิทยาลัยนครพนม” ประดับเด่นบริเวณด้านล่างของตัวเรือ และตัวอักษร “20th NPU” ที่สื่อถึงการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2568 เสริมด้วย ซุ้มประตูสี่ทิศ (เส้นตรงปลายแหลม 5 เส้น) ดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แทนความหมาย “ประตูแห่งการศึกษา” ทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้
บริเวณท้ายเรือยังประดับตราสัญลักษณ์ของ หอการค้าจังหวัดนครพนม, บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM), เทศบาลเมืองนครพนม และ AIS ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดแสดงโชว์ไหลเป็นเวลา 6 วัน 6 คืน ได้แก่ วันที่ 27, 29 กันยายน และ 2, 4, 6, 8 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริเวณ ซุ้มวิถีคนเรือไฟ ยังมีการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ตลอด 12 วัน 12 คืน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ประเพณีไหลเรือไฟอย่างเต็มอิ่ม.