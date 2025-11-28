ชวนชมดอกลดาวัลย์บานสะพรั่ง ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เพชรบุรี - ททท.สำนักงานเพชรบุรีเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ชมดอกลดาวัลย์บานเต็มที่ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน วันที่ 29-30 พ.ย. นี้ พร้อมเดินชมพันธุ์ไม้หลากหลายในพระราชฐานชั้นกลางและชั้นนอก
นางดวงใจ คุ้มสอาด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี เปิดเผยว่า ปีนี้ดอกลดาวัลย์บริเวณหน้าห้องสมุดใน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่มบานสะพรั่ง สวยงาม พร้อมส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว โดย ททท.สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเปิดประสบการณ์ชมความงดงามของดอกลดาวัลย์ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนี้
ดอกลดาวัลย์เป็นไม้เลื้อยดอกหอมที่นิยมในประเทศไทย ได้รับฉายา “ราชินีแห่งไม้เลื้อย” หรือ “หิมะเมืองไทย” ปกติจะบานในช่วงต้นฤดูหนาว ประมาณต้นเดือนธันวาคม ปีนี้คาดว่าดอกลดาวัลย์จะบานเต็มที่ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมดอกบานสะพรั่งสวยที่สุด
นอกจากนี้ ภายในพระราชฐานชั้นกลางและพระราชฐานชั้นนอก ยังสามารถเดินชมพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ทำให้การเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นทั้งการสัมผัสความสวยงามและเรียนรู้ธรรมชาติไปพร้อมกัน